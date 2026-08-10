Terremoto na Colômbia pode afetar jogos da Libertadores e Sul-Americana

O terremoto de magnitude 7,4 que atingiu diferentes regiões da Colômbia nesta segunda-feira (10) pode provocar mudanças no calendário das competições sul-americanas. Com a retomada da Libertadores e da Sul-Americana prevista para esta semana, dois clubes colombianos têm compromissos marcados em casa.

Pela Libertadores, o Deportes Tolima recebe o Independiente del Valle, do Equador, nesta terça-feira (11), no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué. Já na quarta (12), o Independiente Santa Fe enfrenta o River Plate, da Argentina, em Bogotá, pela Sul-Americana.

Até o momento, a Conmebol não confirmou alterações nas partidas. No entanto, os impactos do terremoto em aeroportos colombianos podem dificultar a logística das equipes, principalmente devido a possíveis restrições ou cancelamentos de voos.

Além disso, no futebol nacional, a Dimayor já tomou medidas. A entidade anunciou o adiamento de partidas que aconteceriam nesta segunda-feira pelos campeonatos masculino e feminino, além da segunda divisão.

Pela primeira divisão, os confrontos entre Águilas Doradas e Llaneros, Independiente Medellín e Millonarios e Junior de Barranquilla e Deportivo Pereira foram transferidos para terça-feira (11).

Liga colombiana se manifesta nas redes sociais

Em comunicado, a Dimayor, liga colombiana, manifestou solidariedade às pessoas afetadas pelo terremoto e explicou que a decisão acabou sendo tomada levando em consideração a segurança dos envolvidos nas competições.

Por fim, também adiaram os jogos Tigres x Envigado e Leones x Real Cundinamarca, pela segunda divisão. No futebol feminino, Atlético Bucaramanga x Once Caldas, que estava marcado para terça-feira, passou para quarta (12).

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