São Paulo viaja sem Arthur para Bolívia e deve ter time mesclado

O São Paulo viajou nesta segunda-feira (10) para a Bolívia, onde enfrenta o Bolívar nesta terça, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Para o duelo na altitude de Laz Paz, o técnico Dorival Júnior não terá o atacante Arthur.

O jogador não se recuperou de dores no músculo adutor esquerdo, que o tiraram da derrota por 2 a 1 para o Grêmio, no último sábado, pelo Brasileiro. Assim, ele não viajou com a delegação.

Sem Arthur, Dorival chamou o jovem Ryan Francisco, de 19 anos, recuperado de uma grave lesão no joelho esquerdo sofrida ainda em 2025. O atacante ainda não atuou pelo profissional nesta temporada, mas fez 13 jogos com a equipe sub-20.

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Aliás, o São Paulo deve ter um time mesclado na altitude. Afinal, a tendência é que Dorival Júnior escale os jogadores que estiverem melhor fisicamente, evitando forçar os mais desgastados após o jogo em Porto Alegre. Por isso, a equipe deve ser diferente da que começou o jogo na Arena.

Dessa maneira, o Tricolor deve ir a campo com Rafael; Lucas Ramon (Aurélio Buta), Arboleda (Domingos Duarte), Sabino e Wendell (Iago); Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Luciano, André Silva (Calleri) e Ferreira.

A delegação viajou para Bolívia nesta segunda, mas só embarcará para La Paz na terça, horas antes da partida. A medida visa a diminuir os efeitos da altitude da capital boliviana, que fica a 3.650 metros acima do nível do mar.

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