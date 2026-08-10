Zagueiro opina sobre negociação entre Depay e Corinthians: “Agrega muito”

O Corinthians negocia a renovação de contrato do atacante Memphis Depay, porém ainda não conseguiu o desfecho positivo por alguns impasses. Após o triunfo da equipe por 2 a 0 sobre o Bragantino, o zagueiro Gustavo Henrique opinou sobre a possível permanência do holandês e fez questão de dizer que o jogador agrega muita qualidade ao elenco.

“A situação entre eles é difícil de falar, porque a gente acaba não sabendo o que realmente está acontecendo. A gente só espera que tenha um desfecho positivo. Nós vimos que o Memphis é um cara que nos ajudou muito. É um cara que, quando está em campo, nos ajuda, e a gente, com tanta lesão, vai precisar ainda mais de todo mundo 100% para que nós tenhamos força máxima em campo. Ele é um cara que agrega muito, e a gente espera que tenha um desfecho feliz, o mais rápido possível.”, disse.

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Treinador também fala sobre holandês

Diante do Massa Bruta, o técnico Fernando Diniz teve mais quatro desfalques no setor ofensivo. Afinal, Yuri Alberto, Vitinho, Labyad e Kayke estão lesionados e fora de combate. Pedro Raul foi o centroavante titular nas últimas duas partidas e desencantou na temporada, com dois gols. O treinador também falou sobre a novela Memphis durante a coletiva de imprensa.

“Ele se manteve em treinamento, obviamente é diferente, já teve uma ida ao clube, fez os testes e está tudo dentro da média. Está com percentual de gordura baixo e índice de força dentro do padrão do grupo. Individualmente, o Memphis está apto e tem condição de contribuir”, afirmou “Eu não conversei com o Memphis ainda para saber como ele está, mas ele não vai chegar em condições ruins. Está em boa condição geral para retomar os trabalhos”, completou.

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