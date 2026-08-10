Evertton Araújo completa 100 jogos pelo Flamengo: “Vamos juntos”

O volante Evertton Araújo alcançou uma marca importante pelo Flamengo no último domingo (9/8). Cada vez com mais espaço no clube, ele entrou em campo contra o Vitória, pelo Brasileirão, completando, assim, 100 partidas com a camisa rubro-negra. Aos 23 anos, o jogador – no elenco desde 2023 – soma três gols e duas assistências, além de diversos títulos.

Revelado pelo Volta Redonda, Evertton chegou ao Flamengo em 2022, inicialmente por empréstimo, após se destacar na Copinha. O clube adquiriu o volante em definitivo pouco depois, e ele passou a ganhar espaço entre a equipe sub-20 e o elenco profissional.

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“É muito especial chegar nessa marca. Fico muito feliz, não só por mim, mas pela minha família também, por tudo o que eles passaram e por tudo o que eu abri mão para estar aqui no Flamengo”, afirmou o camisa 52 ao site oficial do Flamengo.

Volante superou lesão e ganhou espaço no Flamengo

A estreia de Evertton pelo time principal aconteceu em janeiro de 2023, no Campeonato Carioca. Poucos meses depois, porém, o volante sofreu uma fratura na fíbula e precisou interromper a sequência. Após a recuperação, retomou o espaço nas categorias de base e voltou a integrar o elenco profissional.

Desde então, o meio-campista aproveitou as oportunidades e ampliou, assim, sua participação na equipe. Em 2024, marcou o primeiro gol como profissional ao garantir o empate com o Athletico nos acréscimos, no Brasileirão. No ano seguinte, então, participou das campanhas que renderam títulos nacionais e internacionais ao clube.

“Era improvável sair de Volta Redonda e chegar até aqui. Aproveitei cada oportunidade, tanto no sub-20 quanto no profissional. Trabalhei forte e sinto que evoluo a cada temporada”, completou Evertton, que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2028. Das 100 partidas realizadas, aliás, Evertton soma 63 vitórias, 26 empates e 11 derrotas – aproveitamento de 71,6%.

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