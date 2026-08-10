Real Madrid decide manter Endrick para 2026/27

O Real Madrid conta com Endrick para a temporada 2026/27 e, neste momento, não trabalha com a possibilidade de negociar o atacante. Apesar dos rumores sobre uma nova saída durante a janela de transferências, o clube espanhol não recebeu sinal verde para uma transferência e pretende manter o brasileiro no elenco.

LEIA MAIS: Terremoto na Colômbia pode afetar jogos da Libertadores e Sul-Americana

A decisão também tem relação com José Mourinho. Isto porque o novo técnico do Real Madrid demonstrou interesse em trabalhar com Endrick e vê o jovem como uma opção para diferentes funções no ataque. A ideia é utilizá-lo principalmente como centroavante, mas também explorar sua capacidade de atuar pelo lado direito.

Endrick recebeu a camisa 9 para a nova temporada e decidiu permanecer em Madri em busca de mais espaço. A janela europeia segue aberta até 1º de setembro, mas o cenário atual aponta para a continuidade do brasileiro no elenco. Uma nova avaliação deve acontecer em janeiro, de acordo com o desempenho do jogador e sua participação nos primeiros meses da temporada.

O momento também é considerado diferente daquele vivido no início do ano, quando Endrick foi emprestado ao Lyon. Na época, o atacante tinha pouco espaço com Xabi Alonso e não havia uma perspectiva clara de aumento de sua participação no time.

O próprio jogador entende que conquistar espaço em um clube do tamanho do Real Madrid é um processo gradual. Vini Jr e Rodrygo são exemplos de atletas que precisaram de algumas temporadas antes de se tornarem titulares e protagonistas da equipe. Endrick está justamente no início de sua terceira temporada desde que chegou ao futebol espanhol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.