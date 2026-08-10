Sorteio das quartas da Copa do Brasil: onde assistir, horário e possíveis jogos

Os oito clubes classificados para as quartas de final da Copa do Brasil saberão os seus adversários. Nesta terça-feira (11/8), a CBF vai realizar o sorteio, às 11h (de Brasília), na sede da entidade, na Barra da Tijuca. Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória são os times que brigam por quatro vagas nas semifinais.

De acordo com programação da CBF, as partidas de ida das quartas de final da Copa do Brasil estão previstas para 26 e 27 de agosto. O segundo jogo, portanto, está agendado para 2 e 3 de setembro.

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Onde assistir

O sorteio terá transmissão da CBF TV (YouTube).

Possíveis confrontos

Sem qualquer bloqueio pelo regulamento, o mata-mata pode apresentar três clássicos estaduais: Atlético-MG x Cruzeiro, Grêmio x Internacional e Palmeiras x Santos.

Além disso, a partida entre Cruzeiro e Palmeiras representa um grande desafio. Os times, afinal, são os únicos que seguem vivos na Libertadores e na Copa do Brasil.

O duelo entre Atlético-MG e Santos, aliás, também pode ser interessante. A dupla está nas oitavas de final da Sul-Americana e podem se enfrentar na próxima fase da competição continental se eliminarem Red Bull Bragantino e Macará, respectivamente.

Por fim, Cruzeiro x Grêmio seria o confronto entre as duas equipes que mais venceram o torneio. Afinal, foram seis títulos da Raposa, enquanto o Tricolor levantou cinco vezes o troféu. O Flamengo está empatado com o clube gaúcho, mas já deixou a competição.

Premiações

Os clubes garantiram mais R$ 4 milhões com a classificação para as quartas de final. Como as oito equipes restantes entraram na quinta fase, todas acumularam a mesma quantia em premiação até agora: R$ 9 milhões. Quem avançar para a semifinal vai dobrar esse valor, pois os semifinalistas receberão mais R$ 9 milhões.

• 5ª fase: R$ 2 milhões;

• Oitavas de final: R$ 3 milhões;

• Quartas de final: R$ 4 milhões;

• Semifinal: R$ 9 milhões;

• Vice-campeão: R$ 34 milhões;

• Campeão: R$ 78 milhões.

Times classificados e o número de títulos

Das equipes, sete já conquistaram o título da competição ao menos uma vez, reunindo um total de 20 taças. O único, entretanto, que ainda não sagrou-se campeão é o Vitória, que ficou com o vice em 2010, contra o Santos de Neymar.

• Cruzeiro (6)

• Grêmio (5)

• Palmeiras (4)

• Atlético-MG (2)

• Vasco (1)

• Santos (1)

• Internacional (1)

• Vitória (0)

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