Corinthians paga salários de julho e tenta resolver pendências financeiras

O Corinthians quitou nesta segunda-feira (10) os salários de julho do elenco masculino. Os pagamentos venceram na última sexta-feira (7), mas a diretoria havia prometido ao grupo que resolveria a pendência no início desta semana e cumpriu o acordo verbal. A informação é do portal “ge”.

Apesar do pagamento dos salários, o Timão ainda tem débitos referentes a direitos de imagem, férias e premiação pela classificação para o mata-mata da Libertadores.

Dessa forma, o clube enfrenta uma grave crise financeira e busca recursos para derrubar dois transfer bans impostos pela Fifa e outro pela CBF. As punições ocorreram após o Corinthians atrasar pagamentos de parcelas da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

Nos bastidores, a diretoria também negocia a renovação do contrato de Memphis Depay. O atacante holandês tem direito a receber R$ 42 milhões pelo cumprimento de metas e aceita parcelar o valor para facilitar a permanência no clube.

Mesmo com as dificuldades financeiras, a comissão técnica afirma que o elenco mantém o compromisso com o Timão concentra esforços nos desafios do segundo semestre. Assim, o time disputa as oitavas de final da Libertadores e busca uma vaga no grupo dos quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.

Por fim, o próximo compromisso será na quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília). O Corinthians enfrenta o Rosario Central, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

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