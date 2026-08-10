Negociação do Vasco por Brian Rodríguez esfria

A negociação do Vasco para contratar o atacante Brian Rodríguez está difícil e pode não acontecer. O América-MEX pediu um valor alto para acertar a saída do atleta, porém a diretoria cruz-maltina já recalcula rota e começa a avaliar outros nomes no mercado. A informação é da ESPN.

O Vasco, entretanto, ainda tem a esperança de fechar com o jogador. O clube estuda aumentar a oferta inicial de US$ 9 milhões (cerca de R$ 45 milhões) para US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 51 milhões). O América-MEX, aliás, recusou a primeira investida e, agora, sinaliza que só aceita negociar o atacante por valores a partir de US$ 14 milhões (cerca de R$ 71 milhões).

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Nos últimos dias, o empresário de Brian Rodríguez comentou sobre o interesse do Vasco. Ele ressaltou que tem uma proposta do Brasil importante, mas não citou o clube.

Brian Rodríguez, de 26 anos, atua pelo América desde 2022/23. O uruguaio iniciou a carreira pelo Peñarol e passou pelo Los Angeles FC, dos Estados Unidos, além de atuar por empréstimo pelo Almería, da Espanha. Pelo clube mexicano, conquistou títulos nacionais e a Liga dos Campeões da Concacaf.

Enquanto isso, o Gigante da Colina foca na Sul-Americana. Após empatar sem gols com o Bahia, no último domingo (9), a equipe carioca enfrenta o Olimpia, do Paraguai, na próxima quinta-feira (13), em São Januário, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio continental.