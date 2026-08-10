Santi tem futuro indefinido. Botafogo não quer emprestá-lo

Após episódio de indisciplina na vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão, há duas semanas, pela rodada 20 do Campeonato Brasileiro, o meia-atacante Santi passou a ter o futuro indefinido no Botafogo.

Santi, assim, o uruguaio pode ser mais um jogador a deixar o clube, depois de Neto, Linck, Raul, Tucu e Nathan. O Glorioso, no entanto, descarta emprestá-lo, como havia pensado o estafe do jogador, e aguarda, segundo o site “ge”, uma boa oferta pelo meia-atacante.

No último fim de semana, no clássico contra o Fluminense, Santi sequer apareceu entre os relacionados. Antes, contra o Cruzeiro, ele havia questionado o tempo da substituição quando foi a jogo.

Técnico do Botafogo, Franclim Carvalho, no entanto, não entrou em detalhes sobre a razão pela qual não optou pelos serviços do uruguaio no empate com o Tricolor por 1 a 1, no último sábado (8), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 22 do Brasileirão.

“O Santi não foi relacionado por opção, como não foi o Kadu, como não foi o Anthony. Mais alguém? Posso esquecer. A única coisa foi exclusivamente opção, só, mais nada. É atleta do clube, tem contrato, não foi relacionado por isso”, disse o técnico de Miranda do Corvo.

O meia-atacante chegou ao Botafogo em 2025, contratado junto ao New York City, dos Estados Unidos, por 15 milhões de dólares (R$ 85,6 milhões na cotação atual da época) fixos e mais 2 milhões de dólares (R$ 11,4 milhões) em metas. Ele tem contrato com o Mais Tradicional até o fim de 2028.

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