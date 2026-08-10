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Brasileirão terá três árbitras mulheres pela 1ª vez na mesma rodada

Brasileirão terá três árbitras mulheres pela 1ª vez na mesma rodada
Brasileirão terá três árbitras mulheres pela 1ª vez na mesma rodada -

A 23ª rodada do Brasileirão terá um marco histórico, Pela primeira vez, três árbitras vão comandar partidas da Série A: Charly Deretti, Daiane Muniz e Edina Batista. Todas com o escudo da Fifa, elas estarão no comando de jogos do próximo fim de semana. Além disso, em dois confrontos, as equipes de arbitragem de campo serão totalmente femininas.

O jogo entre São Paulo e Coritiba, no sábado (15), no Morumbis, terá a arbitragem de Charly Deretti. Duas mulheres serão as assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Anne Kesy Gomes de Sa. A catarinense Charly Deretti estará pela primeira vez no comando do apito em um duelo da Série A.

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Internacional x Remo, no Beira-Rio, também terá partida com arbitragem 100% feminina. A paulista Edina Batista apita o confronto, auxiliada por Neuza Ines Back e Marcia Bezerra Lopes Caetano.

Já o jogo entre Chapecoense e Bahia, no domingo (16), na Arena Condá, será apitado pela paulista Daiane Muniz. Danilo Ricardo Simon Manis e Bruno Boschilia serão os assistentes. Daiane, aliás, será a árbitra central pela primeira vez nesta edição do Brasileirão.

Veja jogos do Brasileirão

15/08 (Sábado) – São Paulo x Coritiba
• Árbitra: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
• Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)

16/08 (Domingo) – Chapecoense x Bahia
• Árbitra: Daiane Muniz (SP)
• Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR)

17/08 (Segunda-feira) – Internacional x Remo
• Árbitra: Edina Alves Batista (SP)
• Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

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