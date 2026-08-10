Brasileirão terá três árbitras mulheres pela 1ª vez na mesma rodada

A 23ª rodada do Brasileirão terá um marco histórico, Pela primeira vez, três árbitras vão comandar partidas da Série A: Charly Deretti, Daiane Muniz e Edina Batista. Todas com o escudo da Fifa, elas estarão no comando de jogos do próximo fim de semana. Além disso, em dois confrontos, as equipes de arbitragem de campo serão totalmente femininas.

O jogo entre São Paulo e Coritiba, no sábado (15), no Morumbis, terá a arbitragem de Charly Deretti. Duas mulheres serão as assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Anne Kesy Gomes de Sa. A catarinense Charly Deretti estará pela primeira vez no comando do apito em um duelo da Série A.

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Internacional x Remo, no Beira-Rio, também terá partida com arbitragem 100% feminina. A paulista Edina Batista apita o confronto, auxiliada por Neuza Ines Back e Marcia Bezerra Lopes Caetano.

Já o jogo entre Chapecoense e Bahia, no domingo (16), na Arena Condá, será apitado pela paulista Daiane Muniz. Danilo Ricardo Simon Manis e Bruno Boschilia serão os assistentes. Daiane, aliás, será a árbitra central pela primeira vez nesta edição do Brasileirão.

Veja jogos do Brasileirão

15/08 (Sábado) – São Paulo x Coritiba

• Árbitra: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

• Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)

16/08 (Domingo) – Chapecoense x Bahia

• Árbitra: Daiane Muniz (SP)

• Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR)

17/08 (Segunda-feira) – Internacional x Remo

• Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

• Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

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