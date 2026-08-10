PSG avança por Ferrán Torres e prepara oferta para o Barcelona

O PSG prepara uma proposta de cerca de 50 milhões de euros (R$ 295 milhões) para contratar Ferrán Torres, do Barcelona. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Marca nesta segunda-feira (10), o clube francês pretende formalizar a oferta nos próximos dias e avançar para a reta final das negociações pelo atacante espanhol.
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O jogador já teria dado sinal verde para a transferência e vê com bons olhos a mudança para Paris. Dessa forma, o principal ponto pendente é o acordo entre os dois clubes.
As conversas entre Deco, diretor esportivo do Barcelona, e Luís Campos, responsável pelo futebol do PSG, avançaram nos últimos dias. As partes já teriam chegado a um entendimento sobre o valor da operação, que deve ficar próximo dos 50 milhões de euros, restando apenas a formalização da proposta.
A expectativa é que o PSG envie a oferta oficial entre terça (11) e quarta-feira (12). O clube francês quer acelerar o negócio para evitar que Ferrán retome normalmente os trabalhos com o elenco comandado por Hansi Flick.
Aos 26 anos, o atacante também estaria decidido a deixar o Barcelona. Com um acordo encaminhado com o PSG, Ferrán Torres pretende defender a equipe francesa na próxima temporada, e o clube catalão estaria disposto a respeitar a vontade do jogador.
Por fim, caso não haja uma mudança de última hora nas negociações, Ferrán está cada vez mais perto de encerrar sua passagem pelo Barcelona.
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