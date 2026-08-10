Conmebol suspende jogos de Libertadores e Sul-Americana após terremoto na Colômbia

O forte terremoto que atingiu a Colômbia nesta segunda-feira (10) provocou mudanças no calendário das competições sul-americanas. A Conmebol confirmou a suspensão dos jogos entre Tolima e Independiente del Valle, pela Libertadores, e Santa Fe e River Plate, pela Sul-Americana, em respeito às vítimas da tragédia no país.

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O Tolima enfrentaria o Independiente del Valle nesta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), em Ibagué, pelas oitavas de final da Libertadores. Já o Santa Fe receberia o River Plate na quarta-feira (12), em Bogotá, pelo jogo de ida das oitavas da Sul-Americana.

A decisão foi tomada diante da dimensão do terremoto, que teve magnitude 7,4 e atingiu diferentes regiões da Colômbia. O tremor deixou mais de 110 mortos, tendo reflexos em cidades como Bogotá, Medellín e Cali.

A Conmebol ainda deverá definir as novas datas para os dois confrontos. A entidade destacou o respeito às vítimas e às pessoas afetadas pelo desastre como motivo para a suspensão das partidas.

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