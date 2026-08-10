Neymar treina e deve ser titular no Santos na Sul-Americana

O Santos se reapresentou nesta segunda-feira (10) após derrota para o Athletico-PR por 2 a 0, na Vila Belmiro. Com a presença de Neymar, o Peixe iniciou os preparativos para enfrentar o Maracá, do Equador, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O camisa 10 não atuou na Vila Belmiro no último domingo por cumprir suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos. Assim, participou da atividade com bola promovida pelo técnico Cuca no CT Rei Pelé.

A tendência é a presença do craque diante dos equatorianos na próxima quinta-feira (13). O jogo ocorrerá na Vila Belmiro, às 19h (de Brasília).

Em campo no CT, os jogadores que menos atuaram contra o Athletico e Neymar fizeram um treino técnico em campo reduzido. Os titulares ficaram na parte interna realizando atividades regenerativas. O técnico Cuca ainda promoverá mais dois treinos antes da importante partida.

Por conta da situação preocupante no Campeonato Brasileiro, na qual ocupa a 17ª posição, com 22 pontos, o treinador pode mandar a campo um time mesclado pela Sul-Americana.

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