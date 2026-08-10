Botafogo reduz folha salarial e garante economia

O técnico Franclim Carvalho avisou, no Espaço Lonier, na semana passada, que o elenco do Botafogo estava inchado. A diretoria do Mais Tradicional já se mexia, no entanto, nos bastidores, para enxugá-lo. Melhor ainda porque o clube alvinegro conseguiu uma redução significativa na folha de pagamento ao se desfazer de alguns jogadores caros do plantel.

O Botafogo, antes, operava com uma folha de R$ 21 milhões. O Glorioso, com as saídas, chegou a R$ 15 milhões. Ou seja, uma economia de R$ 6 milhões para o segundo semestre de 2026, de acordo com o site “ge”.

O Mais Tradicional mandou embora Neto (goleiro), Linck (goleiro), Raul (goleiro), Bastos (zagueiro), Newton (volante), Tucu (meia-atacante), Nathan (meia-atacante) e Ramos (centroavante). Ythallo (zagueiro) e Roque (lateral-esquerdo) treinam separadamente do elenco e podem ter o mesmo destino do octeto dispensado. Santi é outro que pode sair da Estrela Solitária.

A redução da folha salarial teve a anuência de Deive Bandeira, diretor de player trading, e do diretor geral da SAF do Botafogo, Eduardo Iglesias.

Ainda sobre o mercado, Franclim, em contrapartida, pediu mais dois jogadores à diretoria.

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