Corinthians não assina renovação, e Depay vira dúvida na Libertadores

O Corinthians encerrou a segunda-feira (10) sem assinar a renovação de contrato com o atacante Memphis Depay. Assim, a indefinição reduz a expectativa de que o jogador apareça na lista de relacionados para o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, contra o Rosario Central, na Argentina, nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília). O elenco viaja na tarde desta terça-feira (11). A informação é do portal “ge”.

O presidente Osmar Stabile esteve nesta segunda-feira (10) na sede do Ministério Público, em São Paulo. O dirigente prestou depoimento aos promotores responsáveis pelo inquérito que apura uma possível intervenção judicial no Timão. Na saída, o dirigente não concedeu entrevista e não explicou o motivo da demora para concluir o contrato de Memphis.

Nos bastidores, a diretoria afirma que ainda busca apoio financeiro de empresas para ajudar a custear o novo vínculo do atacante holandês. O estafe de Memphis afirma que as partes chegaram a um acordo no dia 26 de julho.

De acordo com os representantes do jogador, o Corinthians recebeu há dois dias a versão final do contrato para assinatura, após a aprovação de Memphis nos exames médicos e a resolução dos últimos pontos da negociação.

No departamento de futebol, a diretoria aguarda uma definição. Por fim, a equipe ainda não sabe se o atacante terá condições de enfrentar o Rosario Central no primeiro jogo do mata-mata da Libertadores.



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