Fluminense vence, mira G8 e coloca Botafogo em apuros no Brasileiro Feminino

No profissional masculino, o clássico ficou no empate zerado no Nilton Santos, no último sábado. Já pelo Feminino, o Fluminense levou a melhor e venceu o Botafogo por 2 a 1, nesta segunda-feira (10/8), pela 15ª rodada da primeira fase do Brasileirão da categoria. Sochor abriu o placar ainda no primeiro tempo, Yasmin empatou para as donas da casa, mas Raquel Fernandes garantiu o triunfo tricolor na etapa final. O clássico, aliás, deveria ocorrer na última sexta-feira, mas por conta do alerta de ventos fortes no Rio de Janeiro, foi adiado para esta segunda.

Com o resultado, o Fluminense emplacou a segunda vitória consecutiva e seguiu na briga por uma vaga no G8 da competição. As tricolores ficam a dois pontos do Cruzeiro, primeiro time do G8. Já o Botafogo chegou ao nono revés seguido e estão na lanterna do campeonato, com 5 pontos, a dois do Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

LEIA MAIS: CBF adota novas regras de arbitragem para o futebol brasileiro

O jogo

O primeiro tempo no Nilton Santos começou com ritmo intenso e gol relâmpago do Fluminense: logo aos 58 segundos, Sochor superou a marcação na área e abriu o placar. O Tricolor, assim, manteve a pressão inicial e quase ampliou com Kaline. A reação do Botafogo veio em uma cobrança de escanteio de Ellen, que terminou em gol de cabeça de Yasmin após desvio em Naty Rodrigues.

O Fluminense dominou o segundo tempo. Sochor, Pelé e Lelê criaram boas chances. A vitória veio com Raquel Fernandes, que aproveitou o cruzamento de Camila Xerife e fez o segundo gol. Na reta final, o Tricolor ainda desperdiçou a chance de ampliar. O Botafogo tentou reagir com Tipa nos últimos minutos, mas sem assustar a goleira Kemelli.

Desafios de Fluminense e Botafogo

Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o América-MG no sábado (15), às 15h, no Estádio Luso-Brasileiro. Já o Botafogo recebe o São Paulo no domingo (16), às 11h, no Nilton Santos, pela última rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.