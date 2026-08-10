Camisa preta do Botafogo concorre a prêmio internacional

Lançada recentemente, a nova camisa preta do Botafogo, em parceria com a Mizuno, concorre a um dos prêmios mais importantes no universo de design de uniformes: a do mês de julho do “Footy Headlines”, site especialista no tema.

O Botafogo terá, aliás, a concorrência de outros 29 clubes do planeta, como Bayern de Munique (ALE), Arsenal (ING), Milan (ITA), Barcelona (ESP), Lyon (FRA), Napoli (ITA), Sevilla (ESP) e Ajax (HOL).

O site abriu a votação ao público. Basta clicar aqui. Antes, no entanto, o internauta deve criar um login para escolher o seu manto favorito.

Sobre o manto II do Botafogo

A camisa possui uma composição monocromática em preto e apresenta textura em relevo, com listras verticais e pequenos padrões inspirados nos tecidos utilizados nos uniformes da época. O material foi desenvolvido em conjunto pelos departamentos de branding da SAF do Botafogo e da Mizuno.

Além disso, o modelo conta com o escudo tradicional do clube na parte frontal e um selo comemorativo na região da nuca. A coleção também inclui um novo uniforme para os goleiros, que segue a mesma proposta, mas utiliza o azul como cor predominante. As novas peças já estão disponíveis nas lojas físicas da Botafogo Store, enquanto a comercialização pela internet começará em breve.

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