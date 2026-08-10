Barrera repetirá exames no fim de semana, informa Botafogo

Baixa para os próximos jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, o meia-atacante Barrera passará por novos exames para saber o grau da lesão. Assim informou, nesta segunda-feira (10), em comunicado oficial, o Mais Tradicional.
Barrera se machucou sozinho no último sábado (8). O futebolista cafeteiro, na ocasião, tentou alcançar uma bola no ataque do Botafogo, no segundo tempo do clássico contra o Fluminense (1 a 1), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 22 desta edição do Campeonato Brasileiro.
Com muitas dores no tornozelo esquerdo, o colombiano saiu de maca chorando muito. Em seguida, ele foi conduzido a um hospital nas cercanias do Colosso do Subúrbio, onde passou por exames. O Departamento Médico do clube, no entanto, entende que Barrera precisa passar por novos testes.
Barrera realiza, então, tratamento no Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo, no Espaço Lonier, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Sem Barrera, o Botafogo, em busca do bicampeonato, visita o Cienciano (PER), nesta quinta-feira (13), em Cusco. O encontro é válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.
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