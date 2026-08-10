Palmeiras tem queda de rendimento como mandante no Brasileirão e liga o alerta

O Palmeiras perdeu força como mandante no Campeonato Brasileiro e acendeu o sinal de alerta para a sequência da competição. Nos últimos cinco jogos em casa, o Verdão somou apenas 40% dos pontos disputados (seis dos 15), desempenho abaixo do esperado para uma equipe que busca se manter na liderança e brigar pelo título até o fim.

Dessa forma, no recorte, o Alviverde conquistou uma vitória (Chapecoense), três empates (Santos, Cruzeiro e Inter) e uma derrota (Atlético). Além disso, o time marcou quatro gols e sofreu quatro no período, o que reforça a oscilação apresentada diante da torcida.

Nesse sentido, a queda de rendimento ganha ainda mais peso pela importância dos pontos disputados no Nubank Parque. Ao longo do campeonato, o Palmeiras precisa transformar o mando de campo em uma vantagem. Isso para sustentar a campanha e evitar que outras equipes, como Flamengo e Athletico, se aproximem na disputa pela ponta.

Distância diminuiu

Depois do empate com o Colorado, os comandados do técnico Abel Ferreira viram o time carioca encurtar a distância para 6 pontos, sendo que o adversário tem um jogo a menos no certame. O Furacão, por sua vez, tem oito pontos a menos.

Em seguida, o Palmeiras terá pela frente o Vasco em seu próximo jogo em casa pelo Brasileiro. Antes disso, terá os jogos com o Cerro Porteño, do Paraguai, pelas oitavas da Libertadores, e visita o Fluminense.