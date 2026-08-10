Palmeiras tem queda de rendimento como mandante no Brasileirão e liga o alerta

O Palmeiras perdeu força como mandante no Campeonato Brasileiro e acendeu o sinal de alerta para a sequência da competição. Nos últimos cinco jogos em casa, o Verdão somou apenas 40% dos pontos disputados (seis dos 15), desempenho abaixo do esperado para uma equipe que busca se manter na liderança e brigar pelo título até o fim.
Dessa forma, no recorte, o Alviverde conquistou uma vitória (Chapecoense), três empates (Santos, Cruzeiro e Inter) e uma derrota (Atlético). Além disso, o time marcou quatro gols e sofreu quatro no período, o que reforça a oscilação apresentada diante da torcida.
Nesse sentido, a queda de rendimento ganha ainda mais peso pela importância dos pontos disputados no Nubank Parque. Ao longo do campeonato, o Palmeiras precisa transformar o mando de campo em uma vantagem. Isso para sustentar a campanha e evitar que outras equipes, como Flamengo e Athletico, se aproximem na disputa pela ponta.
Distância diminuiu
Depois do empate com o Colorado, os comandados do técnico Abel Ferreira viram o time carioca encurtar a distância para 6 pontos, sendo que o adversário tem um jogo a menos no certame. O Furacão, por sua vez, tem oito pontos a menos.
Em seguida, o Palmeiras terá pela frente o Vasco em seu próximo jogo em casa pelo Brasileiro. Antes disso, terá os jogos com o Cerro Porteño, do Paraguai, pelas oitavas da Libertadores, e visita o Fluminense.
“Em termos técnicos, estivemos muito abaixo do que qualquer jogador dessa equipe pode fazer, Assim, parece que quem estava com dia a menos de descanso fomos nós. Na primeira parte demos muito tempo e espaço ao nosso adversário. Alan Patrick como falso nove, baixava e virava quase que um quarto meio-campista”, disse o comandante.
“(O resultado se deu por) Duas questões para resumir: mérito do adversário por como defendeu e falta de inspiração nossa. Nesse sentido, não estivemos tão aprimorados. Achei que nem nossos cruzamentos, nem arremates”, concluiu.
Sequência recente do Palmeiras como mandante
Palmeiras 1 x 1 Santos
Palmeiras 1 x 1 Cruzeiro
Palmeiras 1 x 0 Chapecoense
Palmeiras 1 x 2 Atlético-MG
Palmeiras 0 x 0 Internacional
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