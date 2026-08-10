CBF divulga áudio e imagens do VAR em gol anulado do Vasco

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as imagens e os áudios da cabine do VAR sobre a anulação do gol do atacante Adson no empate por 0 a 0 entre Vasco e Bahia. O confronto foi realizado no último domingo (9), na Arena Fonte Nova, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. A divulgação do material da arbitragem esclareceu a posição do atacante David no momento exato em que a jogada de ataque começou a ser construída.

Durante a transmissão ao vivo do confronto, a exibição exclusiva da simulação do impedimento semiautomático gerou dúvidas entre os torcedores vascaínos. No entanto, o material divulgado pela entidade comprovou que David estava um pouco à frente do último defensor do Bahia no momento do passe. O árbitro de vídeo confirmou a posição irregular do atleta e manteve a anulação da jogada na capital baiana.

Pra quem ainda tiver alguma dúvida no 1º gol anulado do Vasco contra o Bahia, segue o vídeo do VAR: pic.twitter.com/YnshhAuD34 — Emerson Rocha (@emerson_rocha) August 10, 2026





Bahia x Vasco teve quatro gols anulados

O duelo na capital baiana ficou marcado pelo alto número de intervenções da arbitragem ao longo dos 90 minutos. As duas equipes balançaram as redes em quatro oportunidades diferentes na partida, mas todas as comemorações acabaram anuladas por impedimento. O setor defensivo de cada time conseguiu adiantar a linha para ajustar a marcação e deixar os atacantes adversários em posição irregular.

No primeiro tempo, o Gigante da Colina teve o gol de Adson invalidado na origem da jogada. Logo em seguida, o Bahia respondeu e balançou as redes com o atacante Alejo Véliz, mas a arbitragem pegou o adiantamento do jogador. Na etapa final, David marcou para o time carioca em posição irregular. Por fim, o atacante Sanabria cobriu o goleiro Léo Jardim aos 44 minutos do segundo tempo, porém a arbitragem anulou o lance e confirmou o placar zerado na Arena Fonte Nova.





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.