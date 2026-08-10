Ex-CBF, Rogério Caboclo lança candidatura à presidência do São Paulo

O ex-presidente da CBF e conselheiro vitalício do São Paulo, Rogério Caboclo, oficializou suas propostas para disputar a eleição presidencial do clube. O pleito que definirá a diretoria do Tricolor Paulista para o triênio 2027–2029 está agendado para a primeira quinzena de dezembro de 2026. Representando o bloco de oposição, Caboclo pretende utilizar a sua experiência prévia na gestão esportiva como principal diferencial da campanha.

A plataforma administrativa do candidato foi estruturada em cinco pilares centrais: governança, finanças, futebol profissional, categorias de base e clube social. Entre as principais metas apresentadas pelo dirigente, destacam-se a reorganização do perfil da dívida e o fortalecimento dos mecanismos de compliance. Além disso, o projeto prevê o uso intensivo de tecnologia e inteligência de mercado no planejamento de contratações, mantendo a responsabilidade financeira no departamento de futebol.

Histórico no São Paulo e saída da CBF

Rogério Caboclo é sócio do Tricolor Paulista desde 1990 e ocupa o cargo de conselheiro vitalício no Morumbis desde 1998. O dirigente também exerceu as funções de diretor-adjunto de Marketing e diretor financeiro da equipe entre os anos de 2000 e 2002. Durante esse ciclo administrativo, a equipe conquistou o Campeonato Paulista de 2000 e o Torneio Rio-São Paulo de 2001, além de promover jovens talentos das categorias de base como Kaká e Júlio Baptista.

O dirigente assumiu o comando da Confederação Brasileira de Futebol em 2018 para cumprir um mandato previsto até 2023. No entanto, o cartola acabou afastado do cargo máximo da entidade em 2021 após denúncias graves de assédio moral e sexual apresentadas por uma funcionária da instituição. Agora, o advogado e administrador de empresas tenta retomar o protagonismo na política interna são-paulina apresentando suas diretrizes para a modernização do clube.

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