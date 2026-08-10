Grêmio e Willian alinham rescisão amigável de contrato

O Grêmio e o meia-atacante Willian encaminharam um acordo para rescindir o contrato de forma amigável. As negociações avançaram de forma significativa nos últimos dias e um desfecho definitivo deve ser anunciado ao longo desta semana. O vínculo do jogador com o Tricolor Gaúcho era válido até dezembro. No entanto, as partes discutem a melhor forma de quitar os valores pendentes referentes às luvas acertadas durante a sua contratação na temporada passada.

A comissão técnica comunicou a Willian no final do mês passado que ele não seria mais utilizado nas partidas do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. Desde a derrota para o Mirassol, no dia 17 de julho, o atleta perdeu espaço no elenco e ficou restrito às rotinas de treinos no CT Luiz Carvalho. Com o encerramento da passagem por Porto Alegre, os familiares do jogador já preparam o retorno para a Inglaterra enquanto o meia avalia novas propostas do exterior.

Trajetória de Willian na passagem pelo Grêmio

Willian chegou ao Grêmio em setembro do ano passado como um dos principais reforços para dar experiência ao grupo na reta final da temporada. O experiente meia-atacante acumulou 22 partidas disputadas com a camisa gremista, anotando um gol e distribuindo duas assistências. Além disso, o jogador traz no currículo passagens marcantes pela Seleção Brasileira e por clubes europeus como Chelsea, Arsenal, Fulham e Shakhtar Donetsk.

A diretoria do Grêmio foca na readequação do elenco para o restante das competições do segundo semestre. O encerramento do vínculo com o atleta libera margem na folha salarial e permite o ajuste nas finanças da gestão do futebol profissional. Portanto, a saída de Willian marca o fim de um ciclo de investimentos pontuais em nomes consagrados do cenário internacional.

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