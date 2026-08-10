Boca Juniors x Recoleta: onde assistir, escalações e arbitragem

A Sul-Americana chega a fase de oitavas de final com um duelo de extremos no caráter de tradição continental. Isso porque, na próxima terça-feira (11), Boca Juniors e Recoleta jogam pelo confronto de ida da chave. A saber, o classificado encara Bolívar ou São Paulo nas quartas.
Onde assistir
O compromisso que vai acontecer na cidade de Buenos Aires (mais precisamente, em La Bombonera) tem transmissão pelo serviço de streaming “Paramount+”.
Como chega o Boca Juniors
Após a última eliminatória onde deixou pra trás a equipe do O’Higgins, o multicampeão Boca não perdeu. Porém, tampouco acumulou sequência altamente vistosa nos três jogos, já que empatou dois jogos e venceu um pelo Clausura do Campeonato Argentino. Em relação ao 11 inicial, a tendência é que o time que empatou em 1 a 1, diante do Vélez Sarsfield, seja repetido frente aos paraguaios.
Como chega o Recoleta
Entre o último duelo pela fase de grupos da Sula (vitória por 1 a 0, contra o San Lorenzo), além da pausa para a Copa do Mundo, Los Canarios fizeram quatro partidas. Todas elas, por sinal, pelo Clausura do Campeonato Paraguaio. A saber, na amostra em questão, o time que estreia em torneios continentais somam dois triunfos, um empate e uma derrota.
BOCA JUNIORS x RECOLETA
Sul-Americana – Oitavas de final (Ida)
Data e horário: 11/08/2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)
Local: La Bombonera, em Buenos Aires (ARG)
BOCA JUNIORS: Montero; Lozano, Di Lollo, Ayrton Costa e Blanco; Paredes, Delgado e Ascacíbar; Aranda, Flores e Merentiel. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.
RECOLETA: Toledo; Medina, Pereira, Monzón e Mendoza; Falcón, Domínguez, Espínola e López; Parzajuk e Charpentier. Técnico: Jorge González.
Árbitro: Piero Maza (CHI)
Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)
VAR: Juan Lara (CHI)
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