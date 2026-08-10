Neymar Pai ganha presentes avaliados em R$ 1 milhão no Dia dos Pais

Nesta segunda-feira (10), um dia após o Dia dos Pais, Neymar Pai usou as redes sociais para agradecer aos filhos, Neymar Jr. e Rafaella Santos, por dois presentes de alto luxo. Nos Stories do Instagram, o empresário ostentou um relógio Rolex e um veículo utilitário militar, acompanhados da legenda.

“Obrigado filhos, @rafaella e @neymarjr. Amo muito vocês”, escreveu.

Na primeira imagem, Neymar Pai exibe no pulso um clássico Rolex Datejust (caixa de 41 mm, pulseira Jubilee, mostrador claro com algarismos romanos e bisel canelado em ouro branco ou aço de alta precisão).

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Além disso, ele também mostra um AM General Hummer H1 (ou HMMWV / Humvee) na cor verde militar fosca. É, afinal, um veículo projetado para o exército norte-americano e altamente cobiçado por colecionadores automotivos.

Embora o empresário não tenha especificado quem deu qual item, a dupla de presentes, afinal, supera a marca de R$ 1,5 milhão.

Valores dos presentes de Neymar Pai

1. Relógio Rolex Datejust

Valor estimado: No mercado oficial e em revendedoras especializadas em alta relojoaria, o modelo varia entre R$ 80.000 e R$ 130.000, dependendo do ano, da combinação de metais e do mostrador.

2. Veículo Militar AM General Hummer H1 / Humvee

Valor estimado: Por ser um modelo raro no Brasil, exigindo processos complexos de importação, homologação e manutenção especializada, um exemplar em bom estado de conservação oscila entre R$ 600.000 e R$ 1.500.000.

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