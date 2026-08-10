Forlán é apresentado pelo Uruguai e cogita convocação de Suárez

A seleção uruguaia apresentou Diego Forlán nesta segunda-feira (10/8) como técnico interino, com contrato assinado até março de 2027. Em sua primeira coletiva, o ex-atacante de 47 anos revelou os planos para a Celeste e abriu as portas para uma possível convocação de Luis Suárez, seu antigo parceiro de seleção.

Além de elogiar o atacante, o técnico comentou uma declaração do jogador feita semanas antes da Copa do Mundo, quando ele se colocou à disposição de voltar a representar o país.

“Sinceramente não sabia que tinha dito isso, mas se disse, será bem-vindo. […] Tenho um carinho enorme pelo Luis e muita confiança nele. Se ele estiver disponível, poder contar com um jogador como ele, que tem gol, experiência e continua demonstrando isso… por que não? Veremos mais adiante”, ressaltou.

Inicialmente, Luis Suárez se aposentou da seleção uruguaia, mas voltou atrás da decisão e se colocou à disposição para o então técnico argentino Marcelo Bielsa. Mesmo assim, acabou ficando de fora da lista final para Copa do Mundo de 2026.

Forlán, portanto, comandará a equipe nos amistosos que serão entre setembro e março e ainda vai preparar o sub-20 para o Sul-Americano de janeiro. O comando da seleção principal terá validade até março de 2027 por causa das eleições na Associação Uruguaia de Futebol (AUF) no fim deste ano.

Forlán encerrou a carreira de jogador aos 40 anos, em 2019, e estreou como técnico no Peñarol em 2020. Ele deixou o cargo após apenas 11 jogos, devido aos maus resultados. Sua outra experiência como treinador ocorreu em 2021, na segunda divisão uruguaia.

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