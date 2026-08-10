Vasco avança por Diego Carlos e prioriza zagueiro no mercado

O Vasco intensificou a busca por reforços no setor defensivo e colocou o zagueiro Diego Carlos como prioridade absoluta no mercado de transferências. Após fechar os acordos com o meio-campista Santiago Sosa e com o atacante Facundo Colidio, a diretoria do clube carioca negocia os termos com o jogador de 33 anos. O atleta pertence atualmente ao Fenerbahçe, da Turquia, e se encaixa no perfil de líder exigido pela comissão técnica para encorpar o sistema defensivo.

De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, a pedida inicial da equipe turca para liberar o defensor girava em torno de 2 milhões de euros (cerca de R$ 10 milhões). No entanto, o estafe de Diego Carlos aprovou o projeto apresentado pelo Cruz-Maltino e trabalha nos bastidores para obter uma rescisão amigável. Como a agremiação de Istambul precisa abrir vagas para estrangeiros no elenco, a liberação sem custos de transferência é vista com otimismo em São Januário.

Aval de Pedro Emanuel e prioridade absoluta no Vasco

A movimentação nos bastidores conta com o aval do técnico Pedro Emanuel e do diretor de futebol Admar Lopes. A cúpula vascaína enxerga no atleta a oportunidade ideal de mercado para assumir o posto de “xerifão” na bola aérea e no posicionamento pela direita. Enquanto foca na chegada do jogador do Fenerbahçe, o clube descarta qualquer tratativa em andamento pelos zagueiros Gabriel Pereira, do Copenhagen, e Arthur Chaves, do Hoffenheim.

O Vasco projeta pagar uma quantia expressiva entre salários e luvas para fechar com Diego Carlos. Caso a operação ocorra nas próximas semanas, a diretoria avalia negociar o zagueiro Alan Saldívia. O jovem defensor atrai o interesse de equipes do exterior, e sua eventual saída servirá para abrir margem na folha salarial da equipe no segundo semestre.

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