Brasileiro Feminino: Flamengo empata com América-MG e se complica

América-MG e Flamengo ficaram no empate em 1 a 1 na noite desta segunda-feira, 10/8, pela 15ª, antepenúltima rodada da fase de grupos do Brasileirão Feminino. O jogo foi na Arena Urban em Betim. E o resultado foi ruim para ambos os lados. Afinal, precisavam da vitória para atingir os objetivos. O Flamengo, com este ponto, foi aos 24. Tem a mesma pontuação de Grêmio, Internacional e Cruzeiro. Porém, enquanto as gremistas estão em sexto lugar, as Rubro-Negras, pelos critérios de desempate, ocupam o nono lugar, fora da zona de classificação para as quartas (G8). Já o América, apesar de sair da zona de rebaixamento, tem os mesmos 7 pontos do Ceará (o primeiro dentro), mas com dois jogos complicados (Fluminense e Bragantino) na briga contra a degola.

O América saiu na frente com um gol lei do ex, de Dany Ortolan no primeiro tempo. O Flamengo só conseguiu o empate no segundo tempo, com Cristiane. Na reta final, o Flamengo, diante de um rival mais frágil e que tinha apenas uma vitória na competição, partiu para cima. Mas parou nas ótimas defesas da goleira Sandy, a melhor em campo.

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Como foi o empate em Betim

O Flamengo teve o domínio da bola no primeiro tempo, com 71% de posse e sete finalizações, quatro delas perigosas com Mariana, Fernanda e Cristiane, além de um gol anulado de Djenifer. Porém, quem foi para o intervalo com a vantagem foi o América. Aos 13 minutos, Kaylane tinha a bola dominada para o Flamengo. Mas resolveu, sem que ninguém entendesse, dar um passe para a goleira Vivi. O que fez foi dar um lançamento perfeito para a atacante americana Dano Ortolan, que parou em velocidade e tocou na saída da arqueira Rubro-Negra.

No segundo tempo, o América voltou melhor, teve duas chances, uma delas a goleira Vivi salvou. Mas, quando estava mal em campo, o Flamengo empatou aos 22 minutos. Após cruzamento da direita, a zaga evitou que a bola chegasse em Fernanda. Mas a sobra ficou com a veterana Cristiane, que mandou uma bomba de primeira, no ângulo de Sansy, deixando tudo igual.

Dois minutos depois, quase a virada. Um escanteio da esquerda gerou indecisão da defesa do América e Mariana cabeceou. A bola estava entrando, mas Nascimento, com o bico da chuteira, mandou para novo escanteio. Aos 26, Fernanda entrou livre na área e apenas com a goleira Sandy à sua frente. Mas chutou em cima da arqueira, que evitou o gol da vitada das cariocas. Nos acréscimos, Sandy fez milagres em finalizações de Cristiane e de Fernanda. Salvou as Spartanas da derrota.

AMÉRICA-MG 1X1 FLAMENGO

15ª rodada do Brasileiro Feminino

Data: 10/8/2026

Local: Arena Urbsan , Betim, (MG)

Gols: Dani Ortolan, 13’/1ºT (1-0); Cristiane, 18’/2ºT (1-1)

AMÉRICA: Sandy; Lorranny (Rafinha, 28’/2ºT), Maiara, Nascimento e Lana; Gisely (Taiane, Intervalo), Ana Clara, Kaylaine (Luaninha, 45’/2ºT), Ana Júlia e Lais Giacomel; Dani Ortolan. Técnico: Jorge Victor

FLAMENGO: Vivi; Monalisa, Nubia, Flavia e Jucinara (Maísa, Intervalo); Djenifer (Laysa, 20’/2ºT), Ju Ferreira (Letícia, Intervalo) e Kaylane; Mariana, Fernanda e Cristiane. Técnico: Celso Silva

Árbitro: Andressa Hartmann

Auxiliares: Juliana Nascimento da Silva e Luciana Oliveira Eleoteria Rodrigues

Cartões amarelos: Maiara, Kaykaine (AMG); Mariana (FLA)

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