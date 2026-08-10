Abel analisa nova lesão de Paulinho: “Quer justificar o investimento”

Após o empate, sem gols, com o Internacional, Abel Ferreira avaliou a lesão mais recente de Paulinho, no músculo adutor da coxa direita. Assim, na visão do comandante, o atacante luta para corresponder ao investimento feito pelo Palmeiras.

“Ele quer tanto mostrar e justificar o investimento, quer tanto (jogar), que a lesão que ele acabou de ter foi mais vontade, em um lance inacreditável. Se há algo bom disso, não foi na perna (no local das fraturas), é um assunto mais que ultrapassado. Foi muscular, agora é recuperar. Quando estiver pronto, seguramente vai ajudar”, disse.

Dessa forma, o jogador enfrenta problemas físicos desde a chegada ao clube, no início de 2025, e agora se recupera de uma lesão muscular sem relação com as duas cirurgias que realizou na perna direita.

Nova lesão do atacante

Paulinho voltou a ser titular do Palmeiras pela primeira vez após 441 dias no duelo contra o Atlético-MG, em 26 de julho. Na partida, o atacante sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Mesmo assim, o clube preparou o jogador para enfrentar o Fortaleza no fim de semana seguinte, pela Copa do Brasil.

Antes do confronto, porém, Paulinho sentiu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e ficou fora do jogo. Exames confirmaram o problema, que deve afastá-lo dos gramados por mais duas semanas.

O Palmeiras já considerava possível o surgimento de uma lesão muscular durante o processo de retorno. O longo período sem atuar aumentava o risco de problemas físicos na retomada.

“Contratamos ele para ajudar há muito tempo, infelizmente por várias razões não pôde estar presente, mas é um jogador que tem que ter calma, confiar no processo. Quando um jogador fica muito tempo sem jogar, estas lesões podem acontecer, mas não tem nada a ver com a lesão antiga, está fechada. É ajudá-lo a recupe



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