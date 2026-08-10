Palmeiras acerta contratação de jovem português para a base

O Palmeiras acertou a contratação do meio-campista português Fabio So, de 18 anos, para reforçar as categorias de base do clube. Após cumprir um período de testes no CT e resolver entraves burocráticos relacionados ao visto de trabalho no Brasil, o atleta assinou o vínculo nesta segunda-feira (10). O contrato do jogador com a equipe paulista é válido até 31 de janeiro de 2027 e prevê a possibilidade de renovação automática.

O processo de regularização levou mais tempo do que o planejado pela diretoria do Palmeiras. A expectativa inicial era concluir a documentação do atleta ainda em julho, mas a liberação burocrática só ocorreu no último final de semana. O nome do reforço precisa ser publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nos próximos dias para que a comissão técnica liberte a sua participação nos jogos da categoria sub-20.

Perfil versátil e bagagem no futebol inglês

Fabio So atua como segundo volante e apresenta versatilidade para preencher diferentes posições no setor do meio-campo. O atleta buscava novos projetos na carreira após deixar o Burnley, clube pelo qual disputou 24 partidas pelas categorias de base na última temporada europeia. Além do período na equipe inglesa, o jovem jogador acumula passagem pela formação do Newcastle.

Por fim, a comissão técnica da base alviverde pretende integrar o meio-campista gradualmente às rotinas de treinamentos do grupo principal do sub-20. A diretoria do Palmeiras enxerga na chegada de Fabio So uma oportunidade de mercado para qualificar o elenco e desenvolver um talento com experiência prévia no futebol europeu. Portanto, o Verdão segue atento a novas oportunidades para encorpar o planejamento das categorias de base.

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