Estudiantes x Univ. Católica: Onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta terça-feira, 11/8, em La Plata, no Jorge Luis Hirschi, em La Plata, o Estudiantes enfrenta a Universidad Católica. O jogo será às 21h30 (de Brasília). O vencedor deste duelo, que terá a partida de volta em 18/8, em Santiago, no Chile, enfrentará nas quartas o vencedor de Corinthians x Rosário Central.

O Estudiantes avançou como o segundo colocado do Grupo A (que teve o Flamengo em primeiro). Mas se classificou graças a uma vitória na última rodada diante do Independiente Medellín, com um gol aos 50 da etapa final de Almodarain. Já a Católica terminou em segundo lugar no Grupo D (deixando o Cruzeiro em segundo lugar).

Onde assistir

Este duelo terá a transmissão da ESPN e Disney+ a partir de 21h30 (de Brasília)

Como chega o Estudiantes

O técnico Cacique Medina ainda estuda se poderá promover a estreia de Joaquín Correa (ex-Botafogo) e Baltasar Rodríguez, recém-contratados. Mas a chance é pequena, porém, como ele não divulgou a escalação, a entrada da dupla no time titular não pode ser descartada. Mas o que o treinador espera é que o time tenha uma atuação muito superior àquela que apresentou na derrota do fim de semana para o Riestra, pelo Argentino (2 a 0).

“Não tenho dúvida de que nós, na terça-feira, vamos estar, vamos nos fazer presentes, vamos dar a cara. E o time vai ser outro, totalmente diferente”.

Como chega a Universidad Católica

O técnico Daniel Garnero tem muitos problemas para escalar a equipe. Para se ter ideia, o zagueiro Juan Díaz não se recuperou de dores musculares e está vetado. Mas o problema mesmo ficou no setor ofensivo. Diego Valencia e Clemente Montes seguem vetados. Enfim, o pior: a lesão de Rossel foi grave e ele teve de operar o joelho. Só voltará em 2027.

Assim, ele não confirmou a escalação. Mas é provável que entre com um esquema 5-3-2, com Ampuero, Daniel González e Eugenio Mena. Na frente, tudo indica que Justo Giani e Zampedri estarão no 11.

ESTUDIANTES X UNIVERSIDAD CATÓLICA

Libertadores – Oitavas de final – Jogo de ida

Data e Horário: 11/8/2026, 21h30 (de Brasília)

Local: Jorge Luis Hirschi, em La Plata, (ARG)

ESTUDIANTES: Muslera, Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios e Gastón Benedetti; Castro e Piovi; Fabricio Pérez, Tiago Palacios e Burgos (Correa); Guido Carrillo. Técnico: Cacique Medina

UNIVERSIDAD CATOLICA: Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena e Cristian Cuevas; Zuqui, Valencia e Diego Corral; Justo Giani e Zampedri. Técnico: Daniel Garnero

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

Auxiliares: Rodrigo Correa e Danilo Manis (Brasil)

VAR: Rodrigo Guarizo (Brasil)

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