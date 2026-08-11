Demora de oito minutos no VAR marca vitória do Goiás sobre Londrina

O Goiás fez o dever de casa e venceu o Londrina por 1 a 0 na Serrinha, em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, o grande ponto de atrito e debate no confronto ficou por conta da excessiva paralisação promovida pela arbitragem de vídeo. O jogo ficou interrompido por longos oito minutos até que o VAR concluísse a checagem das linhas de impedimento e confirmasse o gol decisivo do atacante Kadu Sousa, gerando forte reclamação de ambos os lados pela demora na decisão.

Apesar da cera forçada pela checagem eletrônica, o Esmeraldino conseguiu manter a concentração para segurar o resultado na etapa final. O goleiro Thiago Rodrigues operou uma grande defesa em cabeceio do zagueiro Heron para evitar o empate do Tubarão. A equipe paranaense ainda tentou pressionar nos minutos finais com finalizações de João Tavares. No entanto, o atacante Anselmo Ramon desperdiçou a chance de ampliar para os donos da casa na reta derradeira da partida.

Situação na tabela de Goiás e Londrina

Com o triunfo diante de 6.145 torcedores presentes na Serrinha, o time goiano alcançou a marca de 32 pontos na tabela de classificação. O resultado positivo fez a equipe saltar para a 7ª colocação, colando de vez na briga por uma vaga no G-6 da competição. Por outro lado, a equipe paranaense acumulou a sua terceira derrota consecutiva no torneio, estacionando nos 20 pontos e permanecendo na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

A diretoria e a comissão técnica do Goiás voltam a focar no planejamento para o próximo desafio fora de casa no fim de semana. O time esmeraldino visita o Criciúma no sábado (15), às 16h, no Estádio Heriberto Hülse, em confronto direto na parte de cima da tabela. Enquanto isso, a delegação do Londrina viaja para encarar o Sport na sexta-feira (14), às 20h30, na Ilha do Retiro, buscando desesperadamente uma reabilitação para sair do Z4.

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