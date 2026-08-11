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Demora de oito minutos no VAR marca vitória do Goiás sobre Londrina

Demora de oito minutos no VAR marca vitória do Goiás sobre Londrina
Demora de oito minutos no VAR marca vitória do Goiás sobre Londrina -

O Goiás fez o dever de casa e venceu o Londrina por 1 a 0 na Serrinha, em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, o grande ponto de atrito e debate no confronto ficou por conta da excessiva paralisação promovida pela arbitragem de vídeo. O jogo ficou interrompido por longos oito minutos até que o VAR concluísse a checagem das linhas de impedimento e confirmasse o gol decisivo do atacante Kadu Sousa, gerando forte reclamação de ambos os lados pela demora na decisão.

Apesar da cera forçada pela checagem eletrônica, o Esmeraldino conseguiu manter a concentração para segurar o resultado na etapa final. O goleiro Thiago Rodrigues operou uma grande defesa em cabeceio do zagueiro Heron para evitar o empate do Tubarão. A equipe paranaense ainda tentou pressionar nos minutos finais com finalizações de João Tavares. No entanto, o atacante Anselmo Ramon desperdiçou a chance de ampliar para os donos da casa na reta derradeira da partida.

Situação na tabela de Goiás e Londrina

Com o triunfo diante de 6.145 torcedores presentes na Serrinha, o time goiano alcançou a marca de 32 pontos na tabela de classificação. O resultado positivo fez a equipe saltar para a 7ª colocação, colando de vez na briga por uma vaga no G-6 da competição. Por outro lado, a equipe paranaense acumulou a sua terceira derrota consecutiva no torneio, estacionando nos 20 pontos e permanecendo na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

A diretoria e a comissão técnica do Goiás voltam a focar no planejamento para o próximo desafio fora de casa no fim de semana. O time esmeraldino visita o Criciúma no sábado (15), às 16h, no Estádio Heriberto Hülse, em confronto direto na parte de cima da tabela. Enquanto isso, a delegação do Londrina viaja para encarar o Sport na sexta-feira (14), às 20h30, na Ilha do Retiro, buscando desesperadamente uma reabilitação para sair do Z4.

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