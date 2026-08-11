Paulinho fala em “empate amargo” após estreia pelo Botafogo

Lateral-esquerdo do Botafogo, Paulinho fez sua estreia pelo Mais Tradicional no último sábado (8), no empate com o Fluminense por 1 a 1, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 22 do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou um gosto um pouco incômodo para o defensor alvinegro.

“Empate amargo, mas seguimos em busca dos nossos objetivos!! Feliz em fazer minha estreia com a camisa do Glorioso”, escreveu Paulinho em uma das redes sociais.

Durante a partida, mais especificamente aos 24 minutos do segundo tempo, Paulinho teve a missão de substituir Telles, autor de um golaço de falta e o maior ídolo da torcida no atual elenco do Mais Tradicional.

Paulinho se junta a Warleson e Pereira na lista de reforços que já debutaram sob as ordens do técnico Franclikm Carvalho. Das caras novas, o treinador de Miranda do Corvo ainda tem à disposição o goleiro Batista, o zagueiro Monzón e o volante Domingo.

O defensor, no entanto, está fora da Sul-Americana, torneio que permite apenas cinco trocas de uma fase para outra. O Botafogo visita o Cienciano, em Cusco, no Peru, nesta terça-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de final.

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