Clube colombiano vive tensão sem notícias de goleiro após terremoto

Um terremoto de magnitude 7,4 deixou ao menos 111 mortos na Colômbia nesta segunda-feira (10). A tragédia causou forte impacto no futebol do país e mobilizou clubes e torcedores. O Deportivo Pereira foi um dos times mais afetados. O elenco estava em Barranquilla para enfrentar o Junior pela Liga BetPlay. Lá, os jogadores souberam da destruição em Pereira, uma das cidades mais atingidas.

Em entrevista à ESPN Colômbia, o lateral-direito e capitão Walmer Pacheco revelou o clima de angústia do grupo, que passou horas tentando obter informações de familiares e amigos.

“Queremos voltar, nem que seja por terra”, declarou o lateral.

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O goleiro Jorge Martínez, de 20 anos, permaneceu em Pereira e ficou incomunicável após o terremoto. Segundo Pacheco, o elenco viveu horas de aflição sem conseguir notícias do companheiro.

“Tivemos notícias por mensagem de um companheiro”, afirmou o capitão ao relatar o caso.

A situação, aliás, gerou ainda mais apreensão porque familiares do atleta também buscavam informações. No entanto, o grupo conseguiu confirmar que Jorge Martínez estava em segurança, trazendo alívio aos jogadores e à comissão técnica.

A Associação Colombiana de Cidades Capitais (Asocapitales, na sigla em espanhol) informou que o número de mortos em terremoto subiu para 132. Segundo a instituição, há 570 feridos.

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