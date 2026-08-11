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Palmeiras domina duelo, mas busca revanche contra Cerro nesta Libertadores

Palmeiras domina duelo, mas busca revanche contra Cerro nesta Libertadores
Palmeiras domina duelo, mas busca revanche contra Cerro nesta Libertadores -

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam novamente pela Libertadores nesta quarta-feira (12), em mais um capítulo de uma rivalidade que já soma 18 encontros pela competição continental. O Verdão leva vantagem no histórico do confronto, mas chega para as oitavas de final com um alerta: não conseguiu vencer o time paraguaio na fase de grupos desta edição do torneio.

Ao longo dos 18 confrontos anteriores, o Alviverde construiu um retrospecto positivo diante do El Ciclón. O time brasileiro acumula dez vitórias, com cinco empates e apenas três derrotas. Além disso, estufou a rede em 34 oportunidades e sofreu 13 tentos.

As equipes já protagonizaram confrontos importantes na Libertadores, inclusive em fases eliminatórias. Aliás, o time paraguaio estava no grupo do Alviverde no ano de seu primeiro título do torneio sul-americano, em 1999, algo que também ocorreu em 2001, 2005, 2006, 2023, 2025 e 2026.

Em 2018 e 2022, os confrontos foram pelas oitavas de finais. No primeiro ano, o time paulista venceu por 2 a 0 em solo paraguaio, com gols de Miguel Borja (2), enquanto na volta, perdeu de 1 a 0. Já no segundo, o Verdão aplicou duas goleadas, com 3 a 0 fora de casa e 5 a 0 diante de sua torcida.

Busca por revanche nesta edição

Nesta edição, porém, o Cerro Porteño conseguiu dificultar a vida do Palmeiras. As equipes se enfrentaram duas vezes na fase de grupos, e o Verdão não conseguiu sair vencedor em nenhum dos encontros. No Paraguai, um empate por 1 a 1, com tentos de Jhon Arias e Carlos Miguel, contra. Já na volta, Pablo Vegetti, ex-Vasco, ajudou o Cerro a ficar com os três pontos.

Os resultados servem como alerta para a equipe de Abel Ferreira. Apesar de conhecer bem o adversário, o elenco terá que apresentar um desempenho superior ao da fase anterior para sonhar com a vaga nas quartas.

“A gente tem que melhorar isso (conclusão a gol). Acredito que o Cerro vem fazer os primeiros 90 minutos aqui muito similares ao que aconteceu (contra o Inter). Temos que fazer um grande resultado aqui para fechar bem no Paraguai”, disse Piquerez.

Por fim, o Verdão tenta transformar a superioridade histórica em resultado dentro de campo. Para avançar às quartas de final, o Palmeiras precisará superar o que apresentou na fase de grupos. Além disso, terá algo diferente de edições anteriores, quando iniciará o mata-mata atuando em casa.

Todos os confrontos entre as duas equipes

1 – Cerro Porteño 2 x 5 Palmeiras – Libertadores 1999
2 – Palmeiras 2 x 1 Cerro Porteño – Libertadores 1999
3 – Cerro Porteño 0 x 0 Palmeiras – Libertadores 2001
4 – Palmeiras 5 x 2 Cerro Porteño – Libertadores 2001
5 – Cerro Porteño 1 x 1 Palmeiras – Libertadores 2005
6 – Palmeiras 0 x 0 Cerro Porteño – Libertadores 2005
7 – Cerro Porteño 0 x 0 Palmeiras – Libertadores 2006
8 – Palmeiras 2 x 3 Cerro Porteño – Libertadores 2006
9 – Cerro Porteño 0 x 2 Palmeiras – Libertadores 2018

10 – Palmeiras 0 x 1 Cerro Porteño – Libertadores 2018
11 – Cerro Porteño 0 x 3 Palmeiras – Libertadores 2022
12 – Palmeiras 5 x 0 Cerro Porteño – Libertadores 2022
13 – Palmeiras 2 x 1 Cerro Porteño – Libertadores 2023
14 – Cerro Porteño 0 x 3 Palmeiras – Libertadores 2023
15 – Palmeiras 1 x 0 Cerro Porteño – Libertadores 2025
16 – Cerro Porteño 0 x 2 Palmeiras – Libertadores 2025
17  – Cerro Porteño 1 x 1 Palmeiras – Libertadores 2026
18 – Palmeiras 0 x 1 Cerro Porteño – Libertadores 2026


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