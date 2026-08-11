Flamengo enfrentará brasileiro pela 12ª vez em mata-mata da Liberta

Algo outrora extremamente raro, o Flamengo defrontará novamente uma equipe brasileira em jogo de mata-mata de Libertadores, principal torneio da América do Sul. Nesta quarta-feira (12/8), o Rubro-Negro dá o pontapé inicial na disputa contra o Cruzeiro pelas oitavas de final, em jogo marcado para o Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21h30 (de Brasília).

E você, querido Joganauta, saberia dizer quantas vezes o Fla já encarou um rival brasuca em jogos de mata-mata na competição? Contra a Raposa, será a 12ª vez na história. No entanto, até 2009, o número era de apenas dois, evidenciando o crescimento dos brasileiros na Libertadores. Relembre com o Jogada10 todas essas ocasiões!

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Flamengo x Grêmio, em 1984

Antes de tudo, vale lembrar que confrontos entre brasileiros no mata-mata da Libertadores eram raros. Na fase de grupos, porém, eles aconteciam com frequência, já que por muitos anos a competição reuniu duas equipes de um mesmo país em cada chave. Assim, o Fla teve seu primeiro embate contra brasucas já na Libertadores de 1981, quando passou pelo Atlético-MG na campanha de seu primeiro título.

No entanto, o histórico (e polêmico) jogo das cinco expulsões para o Galo, terminado em W.O favorável ao Rubro-Negro, era uma partida de desempate para decidir o classificado do Grupo 3, que tinha equipes brasileiras (Flamengo e Atlético) e paraguaias (Cerro Porteño e Olimpia).

Dessa forma, o primeiro confronto que de fato foi um mata-mata entre Flamengo e um rival brasileiro ocorreu três anos depois, em 1984. Na ocasião, seis times avançavam às semifinais, dividindo-se em dois grupos. Após passar pelo Santos na fase inicial, o Rubro-Negro caiu numa chave com Grêmio (campeão em exercício) e Universidad de los Andes (VEN). O time carioca começou mal, levando de 5 a 1 no primeiro jogo. Até venceu depois por 3 a 1, no Rio, forçando um jogo de desempate, a ocorrer no Pacaembu, em SP. Esta partida, porém, terminou em 0 a 0, com o Tricolor avançando por ter tido melhor saldo no confronto direto.

O Fla só voltaria a pegar um brasileiro em mata-mata nas quartas de final de 1993. Após empatar em 1 a 1 na ida, no Rio de Janeiro, o time carioca ficou pelo caminho ao perder por 2 a 0 para o São Paulo, na capital paulista. O Tricolor viria a conquistar o troféu meses depois, contra a Universidad Católica (CHL).

Anos 2010 em diante: chuva de “clássicos”

Se só vivenciou dois confrontos de mata-mata contra brasileiros entre 1960 e 2009, não se pode dizer o mesmo do período posterior. Afinal, a partir de 2010 (mais precisamente 2018 em diante), o Flamengo encarou diversos clássicos nacionais em fases eliminatórias da Libertadores.

Em 2010, aliás, o adversário foi o Corinthians. Na época, ainda havia a regra do gol qualificado (gols marcados fora de casa valiam mais), com o Flamengo eliminando o rival paulista após um 2 a 2 no agregado. Na ida, vitória por 1 a 0. Já na volta, no Pacaembu, o gol marcado no 2 a 1 fez o Fla eliminar o Timão.

Apenas em 2018 o Flamengo voltaria a defrontar um brasileiro. E foi exatamente contra o Cruzeiro, adversário desta quarta-feira (12/8). Na ocasião, porém, melhor para a Raposa, que, contando com de Arrascaeta, venceu por 2 a 0 no Maracanã, na ida. Léo Duarte até marcou em vitória no Mineirão, mas o 1 a 0 foi insuficiente para fazer o Rubro-Negro avançar. No ano seguinte, no entanto, o Fla conseguiu duas das classificações mais históricas.

Afinal, pegou a dupla Gre-Nal nas quartas e semi. Primeiro, passou pelo Internacional num agregado de 3 a 1, com direito a vitória por 2 a 0 na ida e empate por 1 a 1 no Sul. Contra o Grêmio, o placar foi o mesmo em Porto Alegre: 1 a 1. Na volta, porém, o Flamengo fez o que é provavelmente a melhor atuação coletiva desta nova era vencedora, metendo impiedosos 5 a 0 e garantindo vaga na final pela primeira vez após 40 anos.

Três finais em cinco anos

Nas últimas cinco oportunidades em que encarou um brasileiro em mata-mata, três foram em finais. Em 2021, perdeu por 2 a 1 para o Palmeiras, garantindo uma revanche em 2025 (1 a 0, gol de Danilo). Já em 2022, a final foi contra o Athletico, com vitória por 1 a 0, gol de Gabigol. Nestes anos vitoriosos, a equipe precisou passar por outros brasileiros. Em 2022, eliminou o Corinthians após um 3 a 0 no agregado, nas quartas de final. Já em 2025, não deu chances ao Inter, repetindo tal placar na soma dos dois jogos.

Sumário do Flamengo contra brasileiros em mata-mata de Libertadores

• Mata-mata contra brasileiros – 11

• Classificações – Sete (dois títulos)

• Eliminações – Quatro (um vice)





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