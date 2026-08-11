Fluminense abre oitavas da Libertadores com recorde entre os brasileiros

O duelo das oitavas de final da Libertadores de 2026 coloca frente a frente dois adversários que se conhecem bem: Fluminense e Rivadavia (ARG). O confronto, portanto, também reforça o espaço que o clube vem ocupando na história do torneio continental.

Com a vaga certa entre os dezesseis melhores neste ano, o Tricolor chegou à oitava participação em oitavas de final e passou a figurar entre os dez clubes brasileiros que mais alcançaram essa fase da Libertadores.

Além disso, vale destacar que o ranking histórico é liderado pelo Palmeiras, que soma dezenas de classificações expressivas com dezenas de presenças marcantes. Logo atrás, o Grêmio aparece com dezessete participações, enquanto o São Paulo registra dezesseis.

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Na sequência, Cruzeiro, Corinthians e Flamengo dividem a quarta posição com quatorze aparições cada um. Por fim, o Internacional acumula onze presenças, ao passo que Santos e Atlético-MG contabilizam dez, deixando o Fluminense na décima colocação com suas oito presenças consolidadas.

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