ASSINE JÁ!
Jogada10

Fluminense abre oitavas da Libertadores com recorde entre os brasileiros

Fluminense abre oitavas da Libertadores com recorde entre os brasileiros
Fluminense abre oitavas da Libertadores com recorde entre os brasileiros -

O duelo das oitavas de final da Libertadores de 2026 coloca frente a frente dois adversários que se conhecem bem: Fluminense e Rivadavia (ARG). O confronto, portanto, também reforça o espaço que o clube vem ocupando na história do torneio continental.

Com a vaga certa entre os dezesseis melhores neste ano, o Tricolor chegou à oitava participação em oitavas de final e passou a figurar entre os dez clubes brasileiros que mais alcançaram essa fase da Libertadores.

Além disso, vale destacar que o ranking histórico é liderado pelo Palmeiras, que soma dezenas de classificações expressivas com dezenas de presenças marcantes. Logo atrás, o Grêmio aparece com dezessete participações, enquanto o São Paulo registra dezesseis.

LEIA MAIS: Fluminense x Independiente Rivadavia (ARG): onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência, Cruzeiro, Corinthians e Flamengo dividem a quarta posição com quatorze aparições cada um. Por fim, o Internacional acumula onze presenças, ao passo que Santos e Atlético-MG contabilizam dez, deixando o Fluminense na décima colocação com suas oito presenças consolidadas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas