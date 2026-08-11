Pedro Emanuel aponta o que Léo Jardim precisa melhorar no Vasco

A nova fase do goleiro Léo Jardim no Vasco mereceu elogios do técnico Pedro Emanuel. Embora o treinador português tenha indicado alguns aspectos que o camisa 1 ainda precisa aprimorar para ajudar ainda mais o time.

Conforme destacou o comandante, apesar de toda a qualidade do atleta, Léo tem potencial para ser fundamental na fase de construção das jogadas.

Para alcançar esse patamar, portanto, a comissão técnica entende que será necessário trabalhar intensamente a saída de bola com os pés, um fundamento que costuma gerar apreensão na torcida desde a contratação do arqueiro.

“Essencialmente posso chegar e dizer que quero jogar de certa maneira, mas se o jogador não se sentir confortável ou minimamente receptivo, as coisas, ao mínimo obstáculo, volta à mesma situação. O Léo é um excelente profissional e acredito que pode melhorar e tem melhorado, no início da construção. A forma da tomada de decisão, que pode nos ajudar a ter mais bola, a ter uma capacidade ofensiva diferente e variada. As tais duas ou três opções que pode ter, e ter a possibilidade de escolher”.

Ademais, desde o seu desembarque no clube, o goleiro mantém a titularidade absoluta da posição, superando inclusive as constantes trocas de opções no banco de reservas.

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Atualmente, o jogador acumula a marca expressiva de 211 partidas consecutivas defendendo a meta cruz-maltina na condição de titular.





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