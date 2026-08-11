‘Novela Depay’ se arrasta no Corinthians em meio a desfalques e Libertadores

A negociação entre Corinthians e Memphis Depay se arrasta em um momento decisivo da temporada. Afinal, os comandados do técnico Fernando Diniz terão pela frente dois duelos com o Rosario Central, da Argentina, pelas oitavas da Libertadores. No entanto, o clube ainda não conseguiu finalizar a renovação de contrato do holandês em meio a uma série de desfalques no setor ofensivo.

Dessa forma, a expectativa era ter o jogador em campo diante da equipe argentina, algo que pode não acontecer. A novela ganhou novos capítulos nesta segunda-feira (10), pois a diretoria do Timão não assinou o novo contrato.

Enquanto a renovação não sai, o técnico Fernando Diniz tem problemas no setor ofensivo. Yuri Alberto, Vitinho, Labyad e Kayke estão fora de combate, o que reduz as alternativas do treinador para a sequência da temporada. Pedro Raul, que anotou dois gols nos últimos jogos, tende a ser o titular.

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Início das conversas

Desde abril, antes mesmo da Copa do Mundo, o Corinthians busca encontrar soluções mesmo diante de uma crise financeira para a permanência de Memphis no elenco alvinegro. Para isso, o foco sempre foi a procura por parceiros que ajudassem na operação para um desfecho positivo.

No início, o clima era de pessimismo pelos valores envolvidos, mas o holandês sempre deixou claro que deseja seguir no Timão e aceitou uma significativa redução salarial. No entanto, há uma dívida de R$ 43 milhões em jogo, assim como a preocupação para que não tenha a chamada “cláusula Rojas” nas conversas.

Vale lembrar que em fevereiro de 2024, Matías Rojas comunicou a rescisão ao clube paulista, assim como alegou atraso no pagamento de direitos de imagem e cobrou mais de R$ 40 milhões. Ele se aproveitou de uma cláusula em seu contrato que permitia a rescisão unilateral em caso de atraso salarial.

Acordo encaminhado e discordâncias políticas

De acordo com os representantes do jogador, o Corinthians recebeu há dois dias a versão final do contrato para assinatura, após a aprovação de Memphis nos exames médicos e a resolução dos últimos pontos da negociação. O novo vínculo envolve questões financeiras e comerciais, além da dívida que o clube possui com o atacante.

Contudo, por ser ano de eleição, Osmar Stábile sofre pressão interna de aliados e opositores. Pessoas próximas ao presidente do Timão ainda defendem o encerramento da parceria com o atacante, enquanto os departamentos financeiro e de futebol apoiam a permanência do jogador, considerado diferenciado no elenco.

Exames médicos, contrato final e indefinição

Na última semana, Memphis passou por exames médicos e recebeu aprovação para continuar no Corinthians até a metade de 2028. O estafe do atleta afirma que as partes chegaram a um acordo no dia 26 de julho. Entretanto, nos bastidores, a diretoria afirma que ainda busca apoio financeiro de empresas para ajudar a custear o novo vínculo do atacante holandês.

Sem a renovação assinada, o holandês não pode atuar pelo Timão. O atacante continua inscrito na Libertadores, mas precisa de um novo registro no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para recuperar a condição de jogo.

“Ele não está jogando ainda porque o contrato dele ainda não foi renovado. Está bastante avançado, mas é um contrato complexo, que envolve muitas questões. Existe uma dívida, existem questões comerciais, existe o contrato em si. E o Corinthians está com todo o cuidado para fazer um contrato seguro, juridicamente perfeito, para que essa possível permanência dele, que eu acredito e torço que aconteça, possa ser muito segura para o clube. Eu não vou detalhar os termos, porque aí é detalhe de negociação, é estratégia”, revelou Marcelo Paz entrevista publicada pelo Sportscenter.

“Eu estou lidando com isso com naturalidade. O departamento de futebol quer que isso se resolva logo. A gente precisa do Memphis em campo, regularizado, mas a gente entende que existe um processo jurídico, técnico, para ser decidido e nós respeitamos isso. A gente do (departamento de) futebol espera que, o quanto antes, ele possa estar disponível para nos ajudar em campo”, completou.

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Oitavas da Libertadores aumentam urgência

O Corinthians entra em campo pelas oitavas de final da Libertadores nesta quinta-feira (13), contra o Rosario Central, na Argentina. A partida começa às 21h30 (de Brasília), e o elenco viaja nesta terça-feira (11). A ausência de Memphis pode limitar ainda mais as alternativas ofensivas de Diniz para o confronto.

O jogo de volta ocorrerá na semana seguinte, na Neo Química Arena. Até lá, o clube paulista espera resolver a situação contratual do holandês e definir se poderá contar com ele neste primeiro mata-mata.

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