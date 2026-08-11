Saiba como o Botafogo pretende driblar a altitude de Cusco

Cidade que serve de base para passeios a Machu Picchu, sítios arqueológicos da era pré-colombiana e paisagens de tirar o fôlego do viajante, Cusco receberá o Botafogo somente na quinta-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília), no encontro com o Cienciano (PER), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O Mais Tradicional entende que não tem tempo hábil para uma aclimatação. Para driblar a altitude de 3.400 metros e evitar as consequências de um ar rarefeito, a delegação viajará, então, para Cusco somente na data da partida. Antes de subir o morro, no entanto, o Botafogo terá uma parada em Lima, onde dormirá na prévia, ou seja, nesta quarta-feira (12). A capital peruana está apenas 150 metros acima do nível do mar.

Técnico do Botafogo preocupado com altitude

Antes de embarcar para o Peru, o Botafogo segue treinando no Espaço Lonier, sob os cuidados do técnico Franclim Carvalho. O português, aliás, não é marinheiro de primeira viagem. Afinal, o profissional de Miranda do Corvo era auxiliar-técnico de Artur Jorge na derrota do Alvinegro para a LDU por 1 a 0, em Quito (EQU), na fase de grupos da Libertadores de 2024. Mas a capital equatoriana “só” estava a 2.800 metros de altitude.

“O primeiro jogo que fizemos, em 2024, foi na altitude, algo muito diferente. Eu passei mal, tive dificuldades. Temos isso alinhado com o Departamento Médico. Não quero ir muito tempo antes, quero chegar e jogar. Vamos direto para Lima, dormimos lá, subimos, jogamos e vamos para Salvador”, detalhou o Mister, no Media Day do Mais Tradicional, na semana passada.

Findado o prélio contra o Cienciano, o Botafogo retorna imediatamente a Lima, de onde partirá para Salvador. Na Boa Terra, o Vitória do professor Jair Ventura aguarda o Glorioso, no domingo (16), às 18h30, no Barradão, pela rodada 23 do Campeonato Brasileiro. O grupo alvinegro terá, portanto, apenas dois dias para se recuperar da incursão à capital do antigo império inca.

Em 2026, o Botafogo já esteve nas alturas. O time perdeu para o Nacional Potosí por 1 a 0, em Potosí, em uma altitude de 4.070 metros, pela segunda fase da Copa Libertadores. Em casa, o Mais Tradicional derrotou os bolivianos por 2 a 0 e avançou na competição para cair diante do Barcelona-EQU, na etapa seguinte.

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