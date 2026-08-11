Fluminense reencontra Rivadavia e busca virar página na temporada

Sem vencer após a Copa do Mundo e eliminado na Copa do Brasil, o Fluminense vive um momento crítico na temporada e vê o técnico Luis Zubeldía pressionado no cargo. Nesse cenário, o Tricolor reencontra o Independiente Rivadavia, da Argentina, nesta terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

O reencontro acontece quase quatro meses após a vitória dos argentinos na fase de grupos. No primeiro jogo da sua história no Maracanã, o Independiente Rivadavia venceu o Fluminense por 2 a 1, de virada. Já em Mendoza, o jogo terminou empatado por 1 a 1. Os argentinos, aliás, venciam até John Kennedy empatar aos 46 minutos do segundo tempo.

Desde o último encontro, ambas equipes passaram por oscilação. O Fluminense se manteve no G4 do Brasileirão, mas vive uma queda de desempenho e foi eliminado pelo Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Independiente Rivadavia, por sua vez, liderou o Apertura do Campeonato Argentino, mas caiu para o Union Santa Fé nas oitavas de final.

Após a Copa do Mundo, o Fluminense ainda não venceu em seis jogos disputados. Já o Independiente Rivadavia, venceu três de cinco jogos disputados, mas todos por um gol de diferença. O time argentino, aliás, ocupa a sexta colocação no Clausura, mas ainda segue na liderança geral do Campeonato Argentino.

Fluminense e Rivadavia mexeram no elenco

Ambas equipes sofreram com perdas importantes desde o último encontro. O Fluminense vendeu o volante Facundo Bernal para o Real Betis, da Espanha, mas a principal baixa foi o atacante John Kennedy. Afinal, o camisa 9 era o artilheiro do time na temporada e sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e não deve jogar mais em 2026.

Já o Independiente Rivadavia, por outro lado, vendeu o atacante Sebastián Villa para o Boca Juniors por 6,5 milhões de dólares (R$ 33,2 milhões). O colombiano, de 30 anos, era um dos destaques do time desde a última temporada e somava três gols e três assistências em seis jogos na fase de grupos da Libertadores.

Por outro lado, as equipes também se reforçaram. O Fluminense, por exemplo, trouxe o zagueiro Thiago Silva e o atacante Hulk. Já o Independiente Rivadavia, por sua vez, contratou atacante argentino Maximiliano Salas, de 28 anos, que estava no River Plate, o atacante colombiano Luis Diaz, de 22, que atua como ponta direita, e o lateral-direito argentino Alex Vigo, de 27, que estava no Talleres.

Por fim, o Independiente Rivadavia também vem sofrendo com problemas físicos após a Copa do Mundo, assim como o Fluminense. Na última sexta-feira (7), o meia Gonzalo Ríos e o atacante Fabrizio Sartori sentiram dores na vitória sobre o Estudiantes de Río Cuarto e viraram dúvidas. Além deles, o lateral-esquerdo Luciano Gómez também já era ausência.





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