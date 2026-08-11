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Em ritmo de treino, Juventus vence Palermo em amistoso na Austrália

Em ritmo de treino, Juventus vence Palermo em amistoso na Austrália
Em ritmo de treino, Juventus vence Palermo em amistoso na Austrália -

A Juventus venceu por 2 a 0, nesta terça-feira (11), em amistoso de pré-temporada disputado em Perth, na Austrália. A Velha Senhora volta a campo na próxima segunda-feira (17) para o último jogo preparatório antes do início das competição. O adversário será a Juventus Next Gen, equipe de aspirantes do próprio clube que disputa a Terceira Divisão do Campeonato Italiano.

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Desde o início, a Juventus controlou as ações e ocupou o campo de ataque. Francisco Conceição criou as primeiras oportunidades, enquanto Yildiz também levou perigo ao gol de Joronen. Aos 28 minutos, o turco quase abriu o placar ao finalizar de primeira, mas mandou a bola por cima.

Yildiz abre o placar

Depois disso, o Palermo conseguiu equilibrar o jogo e chegou a ameaçar com Pohjanpalo e Johnsen. No entanto, a Juventus voltou a pressionar na reta final da primeira etapa. Aos 44 minutos, Conceição e Celik participaram da jogada que terminou em rebote do goleiro do Palermo. Yildiz aproveitou a sobra e finalizou para marcar.

Na segunda etapa, a Juventus manteve o controle, embora tenha permitido mais posse ao adversário. Logo aos três minutos, Kolo Muani recebeu em condição para ampliar, mas Joronen defendeu. Pouco depois, o atacante francês teve outra oportunidade, porém finalizou para fora.

Spalletti promoveu mudanças para administrar o ritmo da equipe, com a entrada de Zhegrova, Locatelli, Rugani, Cambiaso, Milik, Boga e Miretti. Com um time renovado fisicamente, a Juventus aumentou o ritmo do jogo e chegou ao segundo gol. Aos 41, Milik fez boz jogada individual, passou pelos marcadores e chutou sem defesa para o goleiro.

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