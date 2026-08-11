Em ritmo de treino, Juventus vence Palermo em amistoso na Austrália

A Juventus venceu por 2 a 0, nesta terça-feira (11), em amistoso de pré-temporada disputado em Perth, na Austrália. A Velha Senhora volta a campo na próxima segunda-feira (17) para o último jogo preparatório antes do início das competição. O adversário será a Juventus Next Gen, equipe de aspirantes do próprio clube que disputa a Terceira Divisão do Campeonato Italiano.

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Desde o início, a Juventus controlou as ações e ocupou o campo de ataque. Francisco Conceição criou as primeiras oportunidades, enquanto Yildiz também levou perigo ao gol de Joronen. Aos 28 minutos, o turco quase abriu o placar ao finalizar de primeira, mas mandou a bola por cima.

Yildiz abre o placar

Depois disso, o Palermo conseguiu equilibrar o jogo e chegou a ameaçar com Pohjanpalo e Johnsen. No entanto, a Juventus voltou a pressionar na reta final da primeira etapa. Aos 44 minutos, Conceição e Celik participaram da jogada que terminou em rebote do goleiro do Palermo. Yildiz aproveitou a sobra e finalizou para marcar.

Na segunda etapa, a Juventus manteve o controle, embora tenha permitido mais posse ao adversário. Logo aos três minutos, Kolo Muani recebeu em condição para ampliar, mas Joronen defendeu. Pouco depois, o atacante francês teve outra oportunidade, porém finalizou para fora.

Spalletti promoveu mudanças para administrar o ritmo da equipe, com a entrada de Zhegrova, Locatelli, Rugani, Cambiaso, Milik, Boga e Miretti. Com um time renovado fisicamente, a Juventus aumentou o ritmo do jogo e chegou ao segundo gol. Aos 41, Milik fez boz jogada individual, passou pelos marcadores e chutou sem defesa para o goleiro.

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