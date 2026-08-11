Jornalista é preso por divulgar noticia sobre possivel transferencia na Turquia

O jornalista Burhan Can Terzi foi detido nesta segunda-feira (10), na Turquia, durante uma investigação do Ministério Público de Bakırköy por suposta “divulgação pública de informações enganosas”. A prisão ocorreu após o profissional publicar que Jamal Musiala, do Bayern de Munique, estaria a caminho do Galatasaray. O clube turco, entretanto, negou a informação em duas ocasiões.

Após a repercussão da notícia, o Escritório do Promotor Público Chefe de Bakırköy determinou a custódia de Terzi. Segundo relatos, o jornalista prestou depoimento na Diretoria de Segurança de Istambul e manteve a versão apresentada na reportagem. Ele afirmou que as informações sobre uma possível negociação eram baseadas em fontes.

Além disso, o Galatasaray acusou Terzi de tentar divulgar informações enganosas e de prejudicar a imagem da gestão do clube em relação ao mercado de transferências. O jornalista, porém, insistiu na veracidade do conteúdo publicado, mesmo após os desmentidos da equipe turca.

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, Terzi foi encaminhado ao tribunal depois de prestar depoimento. Na sequência, a Justiça decidiu pela libertação do jornalista. O caso gerou repercussão entre profissionais da imprensa e torcedores, principalmente pela medida tomada após a divulgação de uma possível transferência.

Musiala permanece no Bayern

Enquanto isso, Musiala permanece no Bayern de Munique. O atacante alemão é um dos principais nomes do elenco do clube bávaro e possui contrato com a equipe. Até o momento, não houve confirmação oficial de qualquer negociação envolvendo o jogador e o Galatasaray.

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