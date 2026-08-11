Mourinho deseja enxugar elenco do Real Madrid

O Real Madrid ainda pode movimentar mais o mercado de transferências. Afinal, o técnico José Mourinho deseja enxugar o elenco do time da capital espanhola e pretende trabalhar apenas com 20 jogadores no dia a dia. Dessa forma, três nomes podem deixar o clube ainda nesta janela, de acordo com informações do jornal espanhol “AS”.

Os três principais nomes que podem ser negociados são o zagueiro Raul Asencio, o lateral-esquerdo Ferland Mendy e o volante Eduardo Camavinga. Entre eles, o meio-campista francês tem o prestígio do técnico José Mourinho, que aprovou suas atuações na pré-temporada. Porém, a concorrência na posição é grande e não há garantia de muitas oportunidades.

Já o caso mais complicado é de Ferland Mendy. Nos últimos anos, o lateral-esquerdo sofreu com problemas físicos e perdeu espaço, além de mercado. Dessa forma, o Real Madrid tenta encontrar uma solução para o jogador, que se recupera de uma lesão neste momento. Por causa da dúvida sobre a sua disponibilidade, o clube reforçou a posição nas últimas temporadas com Álvaro Carreras e Marc Cucurella.

Por fim, Raul Asencio é a última opção na zaga e ainda viu a concorrência aumentar com a chegada do francês Ibrahima Konaté. Assim, uma saída, mesmo que por empréstimo, é considerada. José Mourinho deseja evitar um elenco com jogadores que tenham poucas perspectivas de entrar em campo. Portanto, caso chegue alguma proposta que atenda aos interesses, o Real Madrid avalia negociá-los.

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