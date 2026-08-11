Brad Pitt promete ensinar Neymar a simular faltas melhor; entenda

Brad Pitt encontrou uma forma inusitada de comentar as simulações de faltas no futebol. Durante uma partida da Copa do Mundo, o ator brincou que poderia criar uma escola para ensinar jogadores a interpretar melhor quando sofrem uma falta. Entre os possíveis alunos, ele escolheu Neymar.

A declaração aconteceu enquanto Pitt assistia ao jogo entre Paraguai e Alemanha ao lado de Ryan D’Agostino, jornalista que produziu um perfil do ator para a revista Esquire. Na ocasião, os dois acompanharam a partida em que o Paraguai eliminou a Alemanha nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

Durante o confronto, Pitt viu um jogador paraguaio fazer uma expressão de dor que considerou exagerada. “Vou dar aulas de como simular faltas, porque esses caras são péssimos”, afirmou o ator, segundo o relato publicado pela revista.

Além disso, Pitt não poupou críticas à atuação do jogador. “É uma das piores atuações que já vi. Sei que forçar uma falta faz parte da malandragem do jogo, mas, cara, eles precisam de muita ajuda”, declarou.

Na sequência, o ator escolheu Neymar como o primeiro nome de sua suposta escola de atuação. “E vou começar pelo Neymar, porque, por mais que ele se mova como um bailarino em campo, cara, ele precisa de ajuda”, completou Pitt, em tom bem-humorado.

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