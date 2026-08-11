Joias da base podem aliviar os cofres do Palmeiras; saiba quem são

Para manter um grande time, o Palmeiras vai precisar fazer caixa na janela de transferências. Abel Ferreira determinou que não quer perder nenhuma peça importante do time titular. Sendo assim, o Verdão pode ter que se desfazer de jovens da base para poder faturar e aliviar o caixa do clube. A informação foi publicada pelo portal ‘UOL’.

Com um déficit de R$ 124 milhões no primeiro semestre de 2026, o Palmeiras não terá outra alternativa a não ser ter que vender algumas peças para tentar terminar o ano no azul. Veja a lista, de acordo com o ‘UOL’, de jovens que podem ser negociados pelo clube.

Heittor

Principal destaque sub-20 nesta temporada com 13 gols em 20 jogos, Heittor é o ativo que mais atrai interesse do exterior neste momento. O atacante já foi sondado recentemente pelo Grupo City para saber as condições para um possível negócio. O Palmeiras tem a expectativa de vender o jovem por um valor próximo dos 20 milhões de euros (R$ 117 milhões).

Riquelme Fillipi

O principal jogador da base de 2025, Riquelme Fillipe marcou 23 gols e deu quatro assistências em 42 jogos na última temporada pelo Sub-20 do Palmeiras, mas não conseguiu encontrar seu espaço no time profissional até então.

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Com 11 jogos no time de Abel Ferreira até agora, Riquelme já despertou interesse do Nottingham Forest-ING – que teve uma proposta de 6 milhões de euros recusada – e do Zenit-RUS. No entanto, o jovem deve ser negociado apenas após as finais do Brasileirão Sub-20.

Felipe Teresa

Contratado pelo Palmeiras após ser dispensado da base do Flamengo, Teresa é o artilheiro do Brasileirão Sub-20 com 15 gols e um dos principais nomes da campanha finalista do Verdão. Apesar de ainda não ter recebido propostas, o Verdão espera poder negociá-lo em breve, uma vez que a concorrência no setor no time profissional é muito forte.

Benedetti

No time profissional desde o fim do ano passado, o zagueiro de 20 anos lida com uma grande concorrência no setor. Benedetti tem brigado por espaço, mas vê nomes como Gustavo Gómez, Murilo, Barboza e Bruno Fuchs na frente da fila.

Com atributos físicos que chamam atenção do mercado europeu – canhoto e com 1,97m de altura – Benedetti é visto pelo Palmeiras com o preço de 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões na cotação atual), e pode ser negociado por um valor próximo disso.

Edu Conceição

Por fim, uma das grandes joias da base do Palmeiras, Edu Conceição, de 16 anos, deve ser protagonista da próxima grande venda do Verdão. O clube espera vender Edu por algo próximo de 50 milhões de euros (R$ 294 milhões na cotação atual). Mas a tendência é que, caso ocorra uma venda, seja por um valor menor. De acordo com o ‘UOL’, o PSG monitora a situação do jovem, mas não estaria disposto a chegar com uma proposta nos valores esperados pelo Verdão.

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