Vídeo: jogador é preso por agredir árbitro com soco na Argentina

O jogador Jorge Godoy, de 35 anos, foi preso por agredir um árbitro durante uma partida de uma liga regional na Argentina. O atleta, do Barrio Quinta, acertou um soco no rosto do árbitro Hugo Walter Masuelli, de 53, depois de receber cartão vermelho durante o confronto contra o Santa Catalina, na cidade de Capitán Bermúdez, na província de Santa Fe. O caso aconteceu no domingo (9).

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O episódio aconteceu aos 35 minutos do primeiro tempo, quando a partida estava empatada em 1 a 1. Masuelli expulsou Godoy após uma falta cometida nas proximidades da própria área. Irritado com a decisão, o atleta reagiu e atingiu o árbitro, que foi nocauteado.

Policiais invadiram o campo imediatamente e prenderam o jogador. Porém, apesar da tentativa de alguns companheiros de equipe de impedir a detenção, os agentes levaram Godoy para uma delegacia e registraram o caso como lesão corporal grave. Entretanto, depois de prestar depoimento, Godoy deixou a delegacia.

Enquanto isso, Masuelli recebeu atendimento médico ainda no local. Posteriormente, os responsáveis o encaminharam a um centro de saúde para realizar novos exames. Por causa da agressão, a partida foi suspensa.

Clube repudia agressão

Após o episódio, o Barrio Quinta publicou um comunicado para condenar o ato de violência. A equipe classificou qualquer “agressão, ameaça, insulto ou comportamento violento dentro ou fora de campo como inaceitável” e afirmou que a atitude do jogador não representa os valores defendidos pela instituição.

O clube também manifestou solidariedade ao árbitro e às demais pessoas afetadas pelo episódio. Além disso, reforçou o compromisso com o respeito, o jogo limpo e a convivência no futebol.

O Santa Catalina, mandante da partida, informou, aliás, que não pretende apresentar uma denúncia própria e que aguardará a decisão da Liga Regional Sanlorencina e de seu Tribunal Disciplinar.

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