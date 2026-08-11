Estudante de Contabilidade, amigo arquirrival: quem é Sosa, reforço do Vasco

Novo reforço do Vasco, Santiago Sosa desembarcou no Rio de Janeiro na última segunda-feira (10) e chamou a atenção da torcida. Além do desempenho dentro de campo, o volante também acumula curiosidades na vida pessoal. Aos 27 anos, o jogador deixou o Racing, clube pelo qual foi capitão e campeão em 2024, para iniciar um novo desafio no futebol brasileiro.

Com 1,82 m de altura, Sosa atua como volante e também pode jogar como zagueiro. Fora dos gramados, entretanto, o argentino mantém uma rotina que inclui viagens com amigos, praia, churrascos, feriados em família, golfe e passeios de barco. Além disso, ele possui dupla cidadania: é argentino e croata.

Sosa também mantém uma amizade que chama atenção entre os torcedores vascaínos. O jogador é amigo do colombiano Carrascal, do Flamengo, principal rival do Vasco. O atleta rubro-negro, conhecido pelas festas que promove, tem uma relação próxima com o novo reforço Cruzmaltino.

Enquanto não está treinando ou atuando, Sosa se dedica à graduação em Contabilidade. A escolha atende a um pedido do pai, que deseja ver o filho formado. Há dois anos, os dois fizeram uma promessa: caso o Racing conquistasse a Copa Sul-Americana, o pai, que é diabético, deixaria de beber refrigerantes. Em troca, Sosa se comprometeu a concluir a faculdade.

“Não sei se vou exercer ou não. Mas fizemos uma promessa um ao outro. E depois que parar de jogar, não sei se serei técnico ou estarei ainda inserido no mundo do futebol. Então, é importante ter uma graduação”, contou o jogador em um podcast argentino. Atualmente, Sosa acompanha as aulas de forma on-line.

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