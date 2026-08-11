Vasco faz proposta por atacante equatoriano John Yeboah

Após acertar com o volante Santiago Sosa e o atacante Facundo Colidio, o Vasco monitora o mercado em busca de mais reforços para a sequência da temporada. Dessa forma, o Cruzmaltino prioriza a contratação de um zagueiro e um atacante. Os principais nomes da lista de desejo dos vascaínos são Diego Carlos, do Fenerbahçe, da Turquia, e John Yeboah, do Venezia, da Itália.

O atacante equatoriano se encaixa no perfil desejado pelo Vasco. John Yeboah atua pelos lados, mas tem características mais próximas às de um jogador de definição. Dessa forma, se destaca pela velocidade, drible e a capacidade de chegar ao gol. Na temporada 2025/26, ele foi um dos destaques da segunda divisão italiana com 10 gols e 10 assistências em 34 jogos.

O Vasco apresentou uma proposta de 8 milhões de euros (R$ 47,2 milhões) para contratar o atacante equatoriano e aguarda uma resposta, segundo o “ge”. John Yeboah agrada o diretor de futebol Admar Lopes, que o considera como um dos principais nomes avaliados para o setor. O jogador, no entanto, deseja permanecer na Europa e aguarda novas propostas.

Nascido na Alemanha, John Yeboah também é naturalizado equatoriano e ganês. O atacante, de 26 anos, começou a carreira no Wolfsburg e construiu a carreira na Europa, onde teve passagens pelo futebol holandês e polonês, além do alemão. O jogador defende o Venezia, da Itália, desde 2024 e soma 13 gols e 13 assistências em 69 jogos pelo clube italiano.

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