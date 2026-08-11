Direito de transmissão da LaLiga vira “problema” para CazéTV

O fim das tratativas entre LiveMode e Globo pelo sublicenciamento da LaLiga colocou a dona da CazéTV em uma espécie de corrida contra o tempo. Isso porque a empresa busca uma parceria para transmissão do Campeonato Espanhol em solo nacional, mas tem um prazo curto para cumprir a meta de fechar acordo antes do início da temporada europeia, neste sábado (15).

A Globo surgiu recentemente como uma das principais opções e a possível parceria repercutiu nas redes sociais. No entanto, diretores da emissora carioca revelaram à Coluna F5 que a LaLiga não foi considerada viável dentro do planejamento atual. A LiveMode ainda buscou outras opções como Sportynet, ESPN e Paramount para tentar fechar acordo pela divisão dos direitos.

O acordo da CazéTV com a LaLiga tem vigência pelos próximos seis anos, com vencimento em maio de 2032. Segundo o cronograma, o canal liderado por Casimiro Miguel confirmou as exibições das duas partidas em seu canal no YouTube: Elche x Barcelona e Atlético de Madrid x Málaga.

Além da transmissão com imagens, o canal prepara distribuição de conteúdos complementares e melhores momentos em suas redes sociais, a fim de obter um alcance ainda maior. A emissora também mantém as parcerias com Disney+ e Amazon Prime Video ativas e, portanto, distribuirá suas produções também nas plataformas.

A ideia da LiveMode em dividir os direitos é motivada pelos altos custos da exclusividade da competição no Brasil. Ainda de acordo com a Coluna F5, o canal de Casimiro investiu mais na LaLiga do que a TNT Sports na renovação do vínculo com a Champions League até 2031.

LaLiga na CazéTV

A competição espanhola começa para temporada 2026/27 no fim de semana de 15 e 16 de agosto, estendendo-se até 30 de maio de 2027. Alavés x Getafe abrem a rodada de estreia da LaLiga, enquanto o Atlético de Madrid só vai a campo no dia 19. Real Madrid e Barcelona disputam seus primeiros compromissos no torneio apenas nas datas 26 e 27, respectivamente.

Conforme mencionado, o pontapé da emissora na competição acontecerá em Atlético de Madrid x Málaga, no dia 19 de agosto, às 16h (de Brasília).

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