Regra “bizarra” deixa Haaland sem a faixa de capitão no City; entenda

A enorme quantidade de gols que Erling Haaland marca pelo Manchester City é um obstáculo para que o atacante assuma a braçadeira de capitão. O novo técnico da equipe, Enzo Maresca, revelou uma regra que adotou durante suas passagens por Leicester e Chelsea e que dificulta a escolha do norueguês para a função.

Maresca revelou que costuma exigir que o capitão deixe o campo e vá até o banco de reservas sempre que o time marca um gol. O objetivo, porém, não é comemorar com os jogadores que estão fora da partida, mas aproveitar o momento para transmitir orientações táticas.

“No Leicester e no Chelsea eu tinha uma regra que, quando marcávamos um gol, o capitão tinha de ir até o banco reservas, não para comemorar, mas para receber instruções”, disse o treinador ao jornal inglês The Sun.

Em seguida, o italiano brincou com a possibilidade de Haaland assumir a função e destacou o problema que a frequência de gols do atacante poderia causar.

“Então, se Erling (Haaland) for o capitão, teremos um problema”, afirmou.

O norueguês já balançou s rede 162 vezes desde que chegou ao Manchester City. Por isso, a necessidade de deixar o campo constantemente para conversar com a comissão técnica poderia dificultar a rotina estabelecida pelo novo comandante.

Rúben Dias deve ser o ‘capita’

Enquanto Haaland aparece como uma opção menos provável, Rúben Dias começou a pré-temporada com vantagem na disputa pela braçadeira. O zagueiro recebeu a função de capitão nos amistosos realizados pelo Manchester City na Ásia.

Haaland ainda não participou dos primeiros compromissos da preparação. O atacante ganhou férias mais longas após defender a Noruega na Copa. Assim, não acompanhou o restante do elenco na viagem de pré-temporada.

Atualmente, Rúben Dias, Haaland e Rodri integram o grupo de liderança do Manchester City. No entanto, Maresca pretende reformular esse núcleo e quer incluir um jogador inglês entre os capitães. Nesse cenário, Phil Foden aparece como um dos principais candidatos.

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